Один із лідерів «Kozak System» похвалився подарунком із Луцька. ФОТО
Сьогодні, 21:10
Музикант Іван Леньо, який є одним із лідерів рок-гурту «Kozak System», отримав подарунок від однієї із луцьких крамниць.
Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
Іван Леньо опублікував фото подарунка: шкіряного гаманця із лого гурту.
«Отримав сьогодні подарунок. Зворушливо. Якісна і красива, а головне - потрібна річ. Дякую сердечно, Степане», - написав музикант.
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Про це він написав у соціальній мережі Facebook.
Іван Леньо опублікував фото подарунка: шкіряного гаманця із лого гурту.
«Отримав сьогодні подарунок. Зворушливо. Якісна і красива, а головне - потрібна річ. Дякую сердечно, Степане», - написав музикант.
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