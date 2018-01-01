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Один із лідерів «Kozak System» похвалився подарунком із Луцька. ФОТО

Один із лідерів «Kozak System» похвалився подарунком із Луцька. ФОТО
Музикант Іван Леньо, який є одним із лідерів рок-гурту «Kozak System», отримав подарунок від однієї із луцьких крамниць.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

Іван Леньо опублікував фото подарунка: шкіряного гаманця із лого гурту.

«Отримав сьогодні подарунок. Зворушливо. Якісна і красива, а головне - потрібна річ. Дякую сердечно, Степане», - написав музикант.


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Теги: Іван Леньо, Луцьк
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