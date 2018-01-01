Один із лідерів «Kozak System» похвалився подарунком із Луцька. ФОТО

Іван Леньо, який є одним із лідерів рок-гурту «Kozak System», отримав подарунок від однієї із луцьких крамниць.



Про це він написав у соціальній мережі Facebook.



Іван Леньо опублікував фото подарунка: шкіряного гаманця із лого гурту.



«Отримав сьогодні подарунок. Зворушливо. Якісна і красива, а головне - потрібна річ. Дякую сердечно, Степане», - написав музикант.





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