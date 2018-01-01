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Якою буде погода взимку в Україні: синоптики обіцяють сильні морози

Якою буде погода взимку в Україні: синоптики обіцяють сильні морози
Прийдешня зима в Україні не буде надзвичайно суворою.

Тож, синоптики прогнозують, що у грудні буде чотири відлиги, - пише Обозреватель з посилпнням на "КП в Україні".

"Морозним грудень не можна назвати. А якщо цей місяць не буде морозним, то серйозних холодів не варто чекати до середини січня. У січні — три відлиги. Морози — до -9-11, а ось із 20 числа температура впаде до -15, може, місцями до -20", — вважає синоптик Леонід Горбань.

Він додав, що мороз стоятиме в лютому — протягом двох тижнів синоптик обіцяє -15-25. З 20-х чисел морози приходитимуть тільки вночі, і то невеликі. У березні, як буває в останні роки, зима повернеться — першого тижня можна чекати до -9-14.

"До 14 числа будуть морози з невеликою відлигою на 7-8 березня вдень. Холоди відвідають нас і в кінці березня — з 20 числа, але температура підвищиться до -4-6. Суворої зими в цьому році бути не може, оскільки планети перебувають з одного боку відносно Сонця. Якби Земля — з одного боку, а інші планети — з другого, тоді варто було б чекати на дуже сувору зиму", — додав синоптик.

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Теги: прогноз, зима, синоптики
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