На Волині кір продовжує «косити» людей

У Нововолинську місцеві мешканці продовжують хворіти на кір.Відтак, з 10 по 20 вересня захворіло 7 дітей навчальних закдадів, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради."Уражено ДНЗ №4 – 2 випадки, ЗОШ №5 – 1 випадок, гімназія – 3 випадки., ЗОШ №8 – 1 випадок. У всіх вогнищах проведено епідрозслідування", - йдеться у повідомлені.Всього в місті станом на 20 вересня зареєстровали 68 випадків кору.Лабораторно підтверджені 6 випадків. Найбільш ураженою групою є діти віком до 14 років (78 % від усіх захворілих) та дорослі (22% від усіх захворілих).Сімейні лікарі та спостерігають за контактними особами.