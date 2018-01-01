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На Волині кір продовжує «косити» людей

На Волині кір продовжує «косити» людей
У Нововолинську місцеві мешканці продовжують хворіти на кір.

Відтак, з 10 по 20 вересня захворіло 7 дітей навчальних закдадів, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

"Уражено ДНЗ №4 – 2 випадки, ЗОШ №5 – 1 випадок, гімназія – 3 випадки., ЗОШ №8 – 1 випадок. У всіх вогнищах проведено епідрозслідування", - йдеться у повідомлені.

Всього в місті станом на 20 вересня зареєстровали 68 випадків кору.

Лабораторно підтверджені 6 випадків. Найбільш ураженою групою є діти віком до 14 років (78 % від усіх захворілих) та дорослі (22% від усіх захворілих).

Сімейні лікарі та спостерігають за контактними особами.


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Теги: кір, Волинь, хвороба
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