На Волині кір продовжує «косити» людей
Сьогодні, 15:21
У Нововолинську місцеві мешканці продовжують хворіти на кір.
Відтак, з 10 по 20 вересня захворіло 7 дітей навчальних закдадів, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
"Уражено ДНЗ №4 – 2 випадки, ЗОШ №5 – 1 випадок, гімназія – 3 випадки., ЗОШ №8 – 1 випадок. У всіх вогнищах проведено епідрозслідування", - йдеться у повідомлені.
Всього в місті станом на 20 вересня зареєстровали 68 випадків кору.
Лабораторно підтверджені 6 випадків. Найбільш ураженою групою є діти віком до 14 років (78 % від усіх захворілих) та дорослі (22% від усіх захворілих).
Сімейні лікарі та спостерігають за контактними особами.
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Відтак, з 10 по 20 вересня захворіло 7 дітей навчальних закдадів, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
"Уражено ДНЗ №4 – 2 випадки, ЗОШ №5 – 1 випадок, гімназія – 3 випадки., ЗОШ №8 – 1 випадок. У всіх вогнищах проведено епідрозслідування", - йдеться у повідомлені.
Всього в місті станом на 20 вересня зареєстровали 68 випадків кору.
Лабораторно підтверджені 6 випадків. Найбільш ураженою групою є діти віком до 14 років (78 % від усіх захворілих) та дорослі (22% від усіх захворілих).
Сімейні лікарі та спостерігають за контактними особами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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