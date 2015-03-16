У Львові авто збило 17-річну лучанку





Про це повідомили у прес-службі



ДТП трапилася 19 вересня, о 22:35.



Як зазначається, за кермом транспортного засобу перебував 20-річний водій автомобіля Volkswagen Passat.



Відомо, що потерпілою є 17-річна жителька міста Луцьк. Дівчина перебігала дорогу в межах пішохідного переходу. Через дорожньо-транспортну пригоду потерпіла отримала численні травми.



На місці події викликали швидку медичну допомога. Дівчину доставили у травматичний пункт номер три, що на вулиці Миколайчука, 9.



Причини та обставини аварії наразі встановлюватимуть працівники правоохоронних органів.



Тривають слідчі дії.

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