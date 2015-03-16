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У Львові авто збило 17-річну лучанку

У Львові авто збило 17-річну лучанку
На проспекті Свободи у Львові легковик збив 17-річну лучанку.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

ДТП трапилася 19 вересня, о 22:35.

Як зазначається, за кермом транспортного засобу перебував 20-річний водій автомобіля Volkswagen Passat.

Відомо, що потерпілою є 17-річна жителька міста Луцьк. Дівчина перебігала дорогу в межах пішохідного переходу. Через дорожньо-транспортну пригоду потерпіла отримала численні травми.

На місці події викликали швидку медичну допомога. Дівчину доставили у травматичний пункт номер три, що на вулиці Миколайчука, 9.

Причини та обставини аварії наразі встановлюватимуть працівники правоохоронних органів.

Тривають слідчі дії.

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Теги: аварія, ДТП, Львів
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