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На Волині чоловік посеред ночі заліз до хати і пограбував бабусю

На Волині чоловік посеред ночі заліз до хати і пограбував бабусю
У Камені-Каширському поліцейські розшукують зловмисника, який пограбував одиноку пенсіонерку.

Так, нещодавно уночі невідомий у масці відімкнув механізм пластикового вікна та пробрався у будинок жительки міста Євгенії С., яка у цей час спала, - пише районна газета Полісся.

Грабіжник став погрожувати і зажадав грошей. Налякана господиня зізналася, що у сусідній кімнаті лежить її гаманець.

Коли злочинець вийшов, щоб його забрати, жінка не розгубилася, вибігла з дому до сусідів і повідомила про напад.

Проте, забравши гроші і мобільний телефон пенсіонерки, грабіжник зник. Наразі його особу встановлюють правоохоронці.

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Теги: грабіж, кримінал, поліція
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