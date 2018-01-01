На Волині чоловік посеред ночі заліз до хати і пограбував бабусю





Так, нещодавно уночі невідомий у масці відімкнув механізм пластикового вікна та пробрався у будинок жительки міста Євгенії С., яка у цей час спала, - пише районна газета



Грабіжник став погрожувати і зажадав грошей. Налякана господиня зізналася, що у сусідній кімнаті лежить її гаманець.



Коли злочинець вийшов, щоб його забрати, жінка не розгубилася, вибігла з дому до сусідів і повідомила про напад.



Проте, забравши гроші і мобільний телефон пенсіонерки, грабіжник зник. Наразі його особу встановлюють правоохоронці.



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