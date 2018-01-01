Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради

У Луцьку пропонують затвердити список учнів, які отримуватимуть стипендію від міської ради.Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Начальник управління освітиповідомила, комісія визначили претендентів, які мали найвищі здобутки у різноманітних конкурсах.Обдаровані учні отримуватимуть щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяць, що не підлягає індексації, протягом року.Претендентами на стипендію Луцької міської ради стали 22 школярів. Серед них– син начальниці управління освіти– син ресторатора– син депутата ЛуцькрадиОстаточне рішення про призначення стипендій ухвалять на найближчій сесії Луцькради.