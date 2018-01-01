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Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради

Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
У Луцьку пропонують затвердити список учнів, які отримуватимуть стипендію від міської ради.

Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, комісія визначили претендентів, які мали найвищі здобутки у різноманітних конкурсах.

Обдаровані учні отримуватимуть щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяць, що не підлягає індексації, протягом року.

Претендентами на стипендію Луцької міської ради стали 22 школярів. Серед них Богдан Лещенко – син начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, Віталій Пащенко – син ресторатора Володимира Пащенка, Костянтин Шкода – син депутата Луцькради Сергія Шкоди.

Остаточне рішення про призначення стипендій ухвалять на найближчій сесії Луцькради.

Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради

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Теги: освіта, діти, стипендія, Луцьк, вибір редактора
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