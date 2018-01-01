Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Сьогодні, 10:20
У Луцьку пропонують затвердити список учнів, які отримуватимуть стипендію від міської ради.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, комісія визначили претендентів, які мали найвищі здобутки у різноманітних конкурсах.
Обдаровані учні отримуватимуть щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяць, що не підлягає індексації, протягом року.
Претендентами на стипендію Луцької міської ради стали 22 школярів. Серед них Богдан Лещенко – син начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, Віталій Пащенко – син ресторатора Володимира Пащенка, Костянтин Шкода – син депутата Луцькради Сергія Шкоди.
Остаточне рішення про призначення стипендій ухвалять на найближчій сесії Луцькради.
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Про це йшлося у п’ятницю, 21 вересня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, комісія визначили претендентів, які мали найвищі здобутки у різноманітних конкурсах.
Обдаровані учні отримуватимуть щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 грн в місяць, що не підлягає індексації, протягом року.
Претендентами на стипендію Луцької міської ради стали 22 школярів. Серед них Богдан Лещенко – син начальниці управління освіти Зіновії Лещенко, Віталій Пащенко – син ресторатора Володимира Пащенка, Костянтин Шкода – син депутата Луцькради Сергія Шкоди.
Остаточне рішення про призначення стипендій ухвалять на найближчій сесії Луцькради.
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