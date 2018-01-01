Знесення кіосків на Старому Ринку хочуть відтермінувати

Луцькрада розгляне питання про відтермінування демонтажу кіосків на території Центрального ринку.Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту у п’ятницю, 21 вересня.З відповідним проханням до міськради звернулися підприємці МТС-Агросервіс.Вони переконанні – виконком міської ради безпідставно квапить демонтаж 20-ти метало-конструкцій на вулиці Замковій, аби звільнити територію ринку. Адже відразу після прийняття рішення про знесення кіосків, підприємці отримали супровідні листи.За словами підприємців, вони не проти модернізації ринку, проте хочуть спочатку побачити концепцію його розвитку.За словами депутата міськрадирішення виконкому і справді варто відкласти:«Поки немає концепції, то не треба поспішати. Щоб потім не виріс несподівано торговий центр».Відтак депутати підтримали рішення підприємців, проте зауважили – демонтажу не уникнути, адже територія Старого ринку має стати привабливою для туристів.