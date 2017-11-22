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На Миколаївщині під лікарнею знайшли коробку з сильно побитим немовлям

На Миколаївщині під лікарнею знайшли коробку з сильно побитим немовлям
У Миколаївській області перехожі знайшли новонароджену дитину у картонній коробці. Хлопчик був сильно побитий.

Про це повідомляє прес-служба управління у справах дітей Первомайської міської ради на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що дитину знайшли пізно ввечері, 14 вересня,  на території акушерського відділення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні.

При ретельному огляді на малесенькому тільці малечі було виявлено численні садни, синці, подряпини, згодом встановлено діагноз закрита черепно-мозкова травма, внаслідок чого малюк потребував невідкладної медичної допомоги. Дитину перевели в реанімаційно-анестезіологічне відділення місцевої лікарні, де малюкові була надана необхідна допомога.

УВАГА! ФОТО 18+
На Миколаївщині під лікарнею знайшли коробку з сильно побитим немовлям

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Теги: дитина, немовля
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