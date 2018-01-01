вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет

Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет
Прикордонники Луцького загону спільно з правоохоронцями запобігли переміщенню до Польщі партії контрабандних сигарет.

Так, учора, 20 вересня, правоохоронці виявили особу без документів, поряд із якою знаходилось 12 ящиків сигарет без акцизних марок, - інформує Держприкордонслужба України.

Наразі контрабандне куриво в кількості 6 тисяч пачок доставлено до відділу «Рівне» для подальшої передачі співробітникам ДФС.

Тривають заходи по встановленню причетних до цього правопорушення осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, сигарети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сини головної освітянки Луцька та депутата: хто може отримати стипендію міської ради
Дамо атовцям номери депутатів, які не проголосують, – Савченко про гроші на реабілітаційний центр
Нагле порушення законодавства, – депутат про кадрове призначення в Луцькраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попереджають про грози та сильний вітер
Сьогодні, 14:56
Довершений смак і натуральність: волинську горілку презентували на інвестиційному форумі*
Сьогодні, 14:40
Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет
Сьогодні, 14:33
У селі під Луцьком побудують амбулаторію
Сьогодні, 14:32
У Луцьку влаштовують курси графічного дизайну
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду На Волині службовий собака допоміг виявити у вагоні потяга контрабанду
09 серпень, 12:32
Через волинський пункт пропуску жінка хотіла провезти в Україну 740 пачок сигарет Через волинський пункт пропуску жінка хотіла провезти в Україну 740 пачок сигарет
08 серпень, 16:53
Луцькі прикордонники вилучили Audi і контрабандні сигарети Луцькі прикордонники вилучили Audi і контрабандні сигарети
30 липень, 12:00
Луцькі прикордонники затримали Mercedes, який перевозив контрабанду Луцькі прикордонники затримали Mercedes, який перевозив контрабанду
26 липень, 17:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судитимуть шахрайку, яка позичила у людей понад 400 тисяч
Сьогодні, 16:02
 0
Стильна осінь з ТРЦ «ПортCity»: наступна фешн-порція*
Сьогодні, 15:52
 0
На Волині крадії вночі позрізали 100-літні дуби
Сьогодні, 15:47
 0
«Вітаємо вдома»: Луцьк зустрів військових авіаторів. ФОТО
Сьогодні, 15:35
 0
Молодий лелека позував волинському фотографу
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8