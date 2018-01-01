Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет





Так, учора, 20 вересня, правоохоронці виявили особу без документів, поряд із якою знаходилось 12 ящиків сигарет без акцизних марок, - інформує Держприкордонслужба України.



Наразі контрабандне куриво в кількості 6 тисяч пачок доставлено до відділу «Рівне» для подальшої передачі співробітникам ДФС.



Тривають заходи по встановленню причетних до цього правопорушення осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону спільно з правоохоронцями запобігли переміщенню до Польщі партії контрабандних сигарет.Так, учора, 20 вересня, правоохоронці виявили особу без документів, поряд із якою знаходилось 12 ящиків сигарет без акцизних марок, - інформуєНаразі контрабандне куриво в кількості 6 тисяч пачок доставлено до відділу «Рівне» для подальшої передачі співробітникам ДФС.Тривають заходи по встановленню причетних до цього правопорушення осіб.

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