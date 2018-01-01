Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет
Сьогодні, 14:33
Прикордонники Луцького загону спільно з правоохоронцями запобігли переміщенню до Польщі партії контрабандних сигарет.
Так, учора, 20 вересня, правоохоронці виявили особу без документів, поряд із якою знаходилось 12 ящиків сигарет без акцизних марок, - інформує Держприкордонслужба України.
Наразі контрабандне куриво в кількості 6 тисяч пачок доставлено до відділу «Рівне» для подальшої передачі співробітникам ДФС.
Тривають заходи по встановленню причетних до цього правопорушення осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, учора, 20 вересня, правоохоронці виявили особу без документів, поряд із якою знаходилось 12 ящиків сигарет без акцизних марок, - інформує Держприкордонслужба України.
Наразі контрабандне куриво в кількості 6 тисяч пачок доставлено до відділу «Рівне» для подальшої передачі співробітникам ДФС.
Тривають заходи по встановленню причетних до цього правопорушення осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян попереджають про грози та сильний вітер
Сьогодні, 14:56
Довершений смак і натуральність: волинську горілку презентували на інвестиційному форумі*
Сьогодні, 14:40
Луцькі прикордонники знайшли 12 ящиків контрабандних сигарет
Сьогодні, 14:33
У селі під Луцьком побудують амбулаторію
Сьогодні, 14:32
У Луцьку влаштовують курси графічного дизайну
Сьогодні, 14:10