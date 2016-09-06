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Чоловік перерізав горло дружині і викинув тіло на дорогу. ВІДЕО

Чоловік перерізав горло дружині і викинув тіло на дорогу. ВІДЕО
На кільцевій дорозі поблизу Вінниці знайшли тіло молодої жінки з перерізаним горлом, а невдовзі у вбивстві зізнався її чоловік.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Під час допиту чоловік розповів слідчим, що застав дружину п'яною в оточенні чоловіків і знавіснів. Заштовхав жінку в легковик та повіз за село, зупинився на об'їзній дорозі, де почалася сварка, тоді чоловік схопив ножа, яким напередодні колов свиню, та завдав жінці смертельних поранень.

За словами батька нападника, його син із невісткою жили вже 13 років, у них двоє дітей, але жінка регулярно прикладалася до чарки.

Наразі чоловіка затримано, відкрито кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.



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Теги: тіло, дружина, вбивство
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