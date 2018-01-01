Дощ, холод і ріки пива: у Луцьку триває фестиваль. ФОТО





15 броварень та близько 20 м'ясних закладів з різних куточків України частують лучан своїми напоями та наїдками, - пише



Серед смаколиків - неймовірна кількість крафтового пива, реберця, шашлик, мідії, овочі-гриль та ще купа смакоти.



Поки у Замку Любарта нелюдно, але організатори сподіваються, що ближче до вечора народ підтягнеться і фестиваль «забринить» наповну.



Ввечері о 18.00 фестивальників розважатиме гурт Epolets, а завтра - Ot vinta.





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