Дощ, холод і ріки пива: у Луцьку триває фестиваль. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У Луцькому замку триває ІІІ Фестиваль пива та м'яса.
15 броварень та близько 20 м'ясних закладів з різних куточків України частують лучан своїми напоями та наїдками, - пише Перший.
Серед смаколиків - неймовірна кількість крафтового пива, реберця, шашлик, мідії, овочі-гриль та ще купа смакоти.
Поки у Замку Любарта нелюдно, але організатори сподіваються, що ближче до вечора народ підтягнеться і фестиваль «забринить» наповну.
Ввечері о 18.00 фестивальників розважатиме гурт Epolets, а завтра - Ot vinta.
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15 броварень та близько 20 м'ясних закладів з різних куточків України частують лучан своїми напоями та наїдками, - пише Перший.
Серед смаколиків - неймовірна кількість крафтового пива, реберця, шашлик, мідії, овочі-гриль та ще купа смакоти.
Поки у Замку Любарта нелюдно, але організатори сподіваються, що ближче до вечора народ підтягнеться і фестиваль «забринить» наповну.
Ввечері о 18.00 фестивальників розважатиме гурт Epolets, а завтра - Ot vinta.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Погодка супер! Через холодное пиво "ріками" пити.
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