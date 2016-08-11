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У селищі на Волині відремонтували фасад садочка за 2,5 мільйони. ФОТО

У селищі на Волині відремонтували фасад садочка за 2,5 мільйони. ФОТО
У селищі міського типу Люблинець у Ковельському районі на капітальний ремонт головного фасаду дитсадка "Калинонька" залучили 2,5 млн грн.

Про це інформують на сайті Люблинецької об'єднаної територіальної громади.

Так, тут реалізували проект "Капiтальний ремонт головного фасаду ДНЗ "Калинонька" в смт. Люблинець". За кошти субвенцiї з державного бюджету мiсцевому бюджету на розвиток iнфраструктури другий рiк поспiль впроваджували заходи із застосуванням енергозберiгаючих технологiй у садочку.

"За майже 2,5 млн. грн. маємо оновлений, утеплений i яскравий дитячий садочок. Головне, аби нашим дiткам було тепло, затишно i комфортно у ньому!", - пишуть на сайті громади.
У селищі на Волині відремонтували фасад садочка за 2,5 мільйони. ФОТО
У селищі на Волині відремонтували фасад садочка за 2,5 мільйони. ФОТО
У селищі на Волині відремонтували фасад садочка за 2,5 мільйони. ФОТО
У селищі на Волині відремонтували фасад садочка за 2,5 мільйони. ФОТО

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Теги: садочок, дошкільний навчальний заклад, ремонт, Люблинець
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