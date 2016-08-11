У селищі на Волині відремонтували фасад садочка за 2,5 мільйони. ФОТО





Про це інформують



Так, тут реалізували проект "Капiтальний ремонт головного фасаду ДНЗ "Калинонька" в смт. Люблинець". За кошти субвенцiї з державного бюджету мiсцевому бюджету на розвиток iнфраструктури другий рiк поспiль впроваджували заходи із застосуванням енергозберiгаючих технологiй у садочку.



"За майже 2,5 млн. грн. маємо оновлений, утеплений i яскравий дитячий садочок. Головне, аби нашим дiткам було тепло, затишно i комфортно у ньому!", - пишуть на сайті громади.



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