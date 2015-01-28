Американський дипломат порівняв Путіна і Порошенка

Курт Волкер вважає, що президент Росії Володимир Путін прагне влади всередині країни і для впливу за її межами, а президент України Петро Порошенко хоче щось зробити для своєї держави.



Про це він сказав інтерв’ю програмі Гордона на телеканалі



Волкер відзначив, що з Путіним зустрічався лиш раз, "ще коли працював у Білому домі на президента Буша".



"Вважаю, що мета президента Путіна – це влада всередині Росії. Він створив дуже потужний авторитарний режим. Також він потребує влади, щоб впливати за межами Росії. Здається, це головне, чого хоче Путін. Водночас Порошенко, на мою думку, хоче зробити більше для своєї країни", - сказав спецпредставник.



Він додав, що лідери РФ і України мають різні точки зору на політику.



"Вам може подобатися чиясь політика, може не подобатися, але я думаю, що президент Порошенко більше зосереджений на тому, що можна зробити для держави", - сказав Волкер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спецпредставник Держдепартаменту СШАвважає, що президент Росіїпрагне влади всередині країни і для впливу за її межами, а президент Українихоче щось зробити для своєї держави.Про це він сказав інтерв’ю програмі Гордона на телеканалі 112.Україна , - пише " Українська правда ".Волкер відзначив, що з Путіним зустрічався лиш раз, "ще коли працював у Білому домі на президента"."Вважаю, що мета президента Путіна – це влада всередині Росії. Він створив дуже потужний авторитарний режим. Також він потребує влади, щоб впливати за межами Росії. Здається, це головне, чого хоче Путін. Водночас Порошенко, на мою думку, хоче зробити більше для своєї країни", - сказав спецпредставник.Він додав, що лідери РФ і України мають різні точки зору на політику."Вам може подобатися чиясь політика, може не подобатися, але я думаю, що президент Порошенко більше зосереджений на тому, що можна зробити для держави", - сказав Волкер.

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