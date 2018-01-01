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У луцькій маршрутці водій затиснув дверима руку жінки та почав рух

У луцькій маршрутці водій затиснув дверима руку жінки та почав рух
У Луцьку в маршрутці №32 водій затиснув дверима жінку, яка тримала дитину, та почав рух.

Про це у Facebook-спільноті «Наш Луцьк» написала Ірина Лагановська.

«Їхали ми маршрутом 32 з пр.Перемоги на Відродження (везла в садочок). Все було добре, до того поки прийшла пора сходити (експрес там-там).

Сина висадила з дверей першого, сама тільки збираючись виходити,як та с**у,закриває двері, прижавши мою руку, якою я тримала сина, і машинально потягнувши за собою як маршрутка рушила) Дякую людям,які почали кричати, щоб зупинився, бо не знаю, які наслідки були би далі... Водій, коли вже я вийшла просто мерщій поїхав, навіть не переконавшись чи все добре зі мною і з дитиною...», – пише Ірина Лагановська.

Вона зазначила, що перебувала у шоковому стані, тому не запам'ятала та не сфотографувала номер маршрутки. Також жінка розповіла, що на тій зупинці було багато людей. Випадок трапився біля 07:40 ранку.

«Хотілось би це все донести до перевізника, а Ви "шановний водію", пам'ятайте: люди, не мішки з картоплею, і на моєму місці і місці моєї дитини,можуть опинитися і Ваші рідні, якщо їх везтиме така сволота як Ви. В погоні за тим,щоб обігнати інші маршрутки, воно не розуміє, що можуть постраждати люди», – йдеться у дописі.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: маршрутка, Луцьк, скандал, інцидент
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Коментарі 1
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Ті виродки не тільки на людей не дивляться а і на дорогу,зеркала і знаки. Потрібно виходити і п**здити. Маршрутчик це діагноз. Всі вони виродки
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