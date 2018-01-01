Аварія на Волині: зіткнулись Opel та ВАЗ
Сьогодні, 13:02
У Шацьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Opel та ВАЗ.
Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Поліцейські встановили, що в автопригоді аттомобілі зазнали незначних пошкоджень лакофарбового покриття. Потерпілих не було. Водії - 32-річний лучанин, 29-річний житель села Мельники оформили подію за європротоколом.
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Про це інформує Шацьке відділення поліції.
Поліцейські встановили, що в автопригоді аттомобілі зазнали незначних пошкоджень лакофарбового покриття. Потерпілих не було. Водії - 32-річний лучанин, 29-річний житель села Мельники оформили подію за європротоколом.
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