Аварія на Волині: зіткнулись Opel та ВАЗ





Про це інформує Шацьке відділення поліції.



Поліцейські встановили, що в автопригоді аттомобілі зазнали незначних пошкоджень лакофарбового покриття. Потерпілих не було. Водії - 32-річний лучанин, 29-річний житель села Мельники оформили подію за європротоколом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Opel та ВАЗ.Про це інформує Шацьке відділення поліції.Поліцейські встановили, що в автопригоді аттомобілі зазнали незначних пошкоджень лакофарбового покриття. Потерпілих не було. Водії - 32-річний лучанин, 29-річний житель села Мельники оформили подію за європротоколом.

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