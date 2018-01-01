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Аварія на Волині: зіткнулись Opel та ВАЗ

Аварія на Волині: зіткнулись Opel та ВАЗ
У Шацьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Opel та ВАЗ.

Про це інформує Шацьке відділення поліції.

Поліцейські встановили, що в автопригоді аттомобілі зазнали незначних пошкоджень лакофарбового покриття. Потерпілих не було. Водії - 32-річний лучанин, 29-річний житель села Мельники оформили подію за європротоколом.

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Теги: Шацьк, аварія
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