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Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО

Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
У Луцьку завершився третій фестиваль пива і м'яса.

Світлинами з дійства у Facebook поділився луцький фотограф Олег Міткевич.

"Фестиваль Пиво & М'ясо закінчився, а світлини лишаться назавжди. Було неймовірно драйвово, смачно і весело, як завжди. Дякую адміністрації за запрошення", - йдеться у дописі.

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Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО

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Теги: фестиваль, пиво, фудфест, анонс
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Коментарі 1
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Еберня?)))
хороший фотограф)))
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