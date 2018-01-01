Яким був пивний фестиваль у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:26
У Луцьку завершився третій фестиваль пива і м'яса.
Світлинами з дійства у Facebook поділився луцький фотограф Олег Міткевич.
"Фестиваль Пиво & М'ясо закінчився, а світлини лишаться назавжди. Було неймовірно драйвово, смачно і весело, як завжди. Дякую адміністрації за запрошення", - йдеться у дописі.
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Світлинами з дійства у Facebook поділився луцький фотограф Олег Міткевич.
"Фестиваль Пиво & М'ясо закінчився, а світлини лишаться назавжди. Було неймовірно драйвово, смачно і весело, як завжди. Дякую адміністрації за запрошення", - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дощ, холод і ріки пива: у Луцьку триває фестиваль. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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хороший фотограф)))