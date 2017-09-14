«Більше туди не поїду»: чому волинянка витримала лише тиждень на заробітках у Польщі
Сьогодні, 17:13
Заробітчанка, яка шукала кращої долі у Польщі, розповіла, чому повернулася у Володимир-Волинського.
Ірина після тижня роботи на пана у Польщі повернулася до Володимира, - пише Володимир Медіа.
Перевізник доставив її на роботу до фермера, в якого є яблуневі сади. Щодня Ірині доводилося обривати яблуні, що росли рядками довжиною у 850 метрів.
Щоб дістатися до яблук, жінці доводилося не лише самостійно тягати розкладну драбину від дерева до дерева, а й совати за собою відро, вага якого у наповненому стані сягає 15 кілограмів.
Потім акуратно висипати у ящик, щоб не побити яблука. За декілька днів тяжкої праці трохи звикла. Проте оте «звикла» коштувало їй величезних синців на ногах та руках, постійно ниючого болю в спині.
Після роботи до ліжка заледве ноги волочила. Відпрацювавши сім днів, фермер заявив, що жіночої сили у нього вже надлишок, а ось чоловічої – брак. Тобто натякнув, що комусь із наших гастарбайтерів доведеться поїхати додому. Ірина після такої пропозиції навіть не роздумувала й сказала, що повертається.
За тиждень часу їй заплатили 800 злотих. 300 віддала за житло та перевізнику, який доставив її додому. Чистими привезла 500 злотих.
"Ніби й непогано, якщо врахувати, у Володимирі таку суму отримує за місяць роботи більшість працюючих. Однак проблема в іншому: скільки ще жінці доведеться віддати за ліки? Бо здоров’я погіршилось. Висновок для себе зробила: «Більше туди не поїду»", - йдеться у матеріалі.
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Ірина після тижня роботи на пана у Польщі повернулася до Володимира, - пише Володимир Медіа.
Перевізник доставив її на роботу до фермера, в якого є яблуневі сади. Щодня Ірині доводилося обривати яблуні, що росли рядками довжиною у 850 метрів.
Щоб дістатися до яблук, жінці доводилося не лише самостійно тягати розкладну драбину від дерева до дерева, а й совати за собою відро, вага якого у наповненому стані сягає 15 кілограмів.
Потім акуратно висипати у ящик, щоб не побити яблука. За декілька днів тяжкої праці трохи звикла. Проте оте «звикла» коштувало їй величезних синців на ногах та руках, постійно ниючого болю в спині.
Після роботи до ліжка заледве ноги волочила. Відпрацювавши сім днів, фермер заявив, що жіночої сили у нього вже надлишок, а ось чоловічої – брак. Тобто натякнув, що комусь із наших гастарбайтерів доведеться поїхати додому. Ірина після такої пропозиції навіть не роздумувала й сказала, що повертається.
За тиждень часу їй заплатили 800 злотих. 300 віддала за житло та перевізнику, який доставив її додому. Чистими привезла 500 злотих.
"Ніби й непогано, якщо врахувати, у Володимирі таку суму отримує за місяць роботи більшість працюючих. Однак проблема в іншому: скільки ще жінці доведеться віддати за ліки? Бо здоров’я погіршилось. Висновок для себе зробила: «Більше туди не поїду»", - йдеться у матеріалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Навіть і не знаю для чого ця стаття написана. Про те що всі і так знають?
Волиньпост, ви останнім часом таку ахінєю несете. Оце стаття, оце шокуюча новина. Ви ще статтю напишіть про те, що на кордоні є черги і в них треба стояти. То теж сенсація.
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