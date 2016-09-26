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Вища рада правосуддя звільнила волинського суддю

Вища рада правосуддя звільнила волинського суддю
Вища рада правосуддя звільнила суддю Локачинського районного суду Волинської області.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Вища рада правосуддя 25 вересня розглянула матеріали щодо звільнення 12 суддів за загальними обставинами, а саме у відставку.

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:

Корнелюка Василя Семеновича – з посади судді Локачинського районного суду Волинської області.

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Теги: суд, суддя, звільнення
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