Вища рада правосуддя звільнила волинського суддю





Про це йдеться на офіційному сайті відомства.



Вища рада правосуддя 25 вересня розглянула матеріали щодо звільнення 12 суддів за загальними обставинами, а саме у відставку.



Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:



Корнелюка Василя Семеновича – з посади судді Локачинського районного суду Волинської області.

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