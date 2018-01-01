вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин на кулінарному шоу зробить торт, з якого вистрибне стриптизерка

Лучанин на кулінарному шоу зробить торт, з якого вистрибне стриптизерка
У новому випуску «Короля десертів» кондитери готуватимуть грандіозні торти для дівич-вечора й парубоцької вечірки.

Про це повідомили у прес-службі телеканалу «1+1».

На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання кращого кондитера України. Сьогодні о 21:30 учасники проекту «Король десертів» зійдуться у батлі «чоловіки проти жінок», виконуючи замовлення гостей — співачки MamaRika й актора Сергія Середи. Зіркові закохані вже давно планують весілля, тож кондитерам замовили торти для дівич-вечора й парубоцької вечірки.

Судді проекту, Стефан Вайттинадан, Тетяна Вербицька і Кирило Сміян, розділять учасників на 2 частини. Команду дівчат очолить Наталя Микуліч, а команду хлопців — Антон Линда. Закохані MamaRika і Сергій Середа кондитерів не шкодуватимуть і замовлять величезні торти, з яких мають вистрибувати стриптизери.

На кондитерів чекатимуть ще 2 завдання, в яких вони мають проявити відмінний смак, відтворюючи на торті справжній букет з допомогою масляних квітів, і готуючи десерти за системою фудпейрінгу — вибираючи тільки ті продукти, що гармонійно поєднуються за ароматами. Роботи учасників судді куштуватимуть із зав’язаними очима.

Нагадаємо, що в минулому випуску проект залишила Валентина Краєвська, а змагання за титул «Короля десертів» продовжили 6 учасників: Антон Линда, Марина Собко, Руслан Вичеров, Олег Чередниченко, Рузанна Щербина і Наталя Микуліч. Слідкує за роботою учасників і атмосферою на проекті Володимир Остапчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Король десертів, шоу, Антон Линда, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині невідомі похуліганили в школі
Сьогодні, 17:25
У Рівному врятували жінку, яку чоловік утримував силоміць в квартирі. ФОТО
Сьогодні, 17:08
Лучанин на кулінарному шоу зробить торт, з якого вистрибне стриптизерка
Сьогодні, 17:02
Кіоски на Старому ринку все-таки знесуть
Сьогодні, 16:55
Волинські депутати просять виключити «Волиньторф» з переліку на приватизацію
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
Лучанин продовжує боротьбу в шоу на «1+1». ВІДЕО Лучанин продовжує боротьбу в шоу на «1+1». ВІДЕО
20 вересень, 15:47
Лучанин пройшов у наступний етап кулінарного шоу на 1+1. ВІДЕО Лучанин пройшов у наступний етап кулінарного шоу на 1+1. ВІДЕО
13 вересень, 09:05
Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО Лучанин увійшов до вісімки учасників шоу «Король десертів». ФОТО
06 вересень, 08:50
Лучанин зробить торт у вигляді оголеної Астаф'євої у панчохах Лучанин зробить торт у вигляді оголеної Астаф'євої у панчохах
19 вересень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські бренди у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:00
 0
Ходять пішки до траси: у волинському селі просять «пустити» автобус
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині немовля наїлося щурячої отрути
Сьогодні, 17:49
 0
У «Промені» триває розіграш путівки у Legoland*
Сьогодні, 17:49
 0
Волинянина, який зарізав чоловіка у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8