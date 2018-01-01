Лучанин на кулінарному шоу зробить торт, з якого вистрибне стриптизерка

У новому випуску «Короля десертів» кондитери готуватимуть грандіозні торти для дівич-вечора й парубоцької вечірки.Про це повідомили у прес-службі телеканалу «1+1».На телеканалі «1+1» триває «солодка» битва за звання кращого кондитера України. Сьогодні о 21:30 учасники проекту «Король десертів» зійдуться у батлі «чоловіки проти жінок», виконуючи замовлення гостей — співачкий актора. Зіркові закохані вже давно планують весілля, тож кондитерам замовили торти для дівич-вечора й парубоцької вечірки.Судді проекту,, розділять учасників на 2 частини. Команду дівчат очолить, а команду хлопців —. Закохані MamaRika і Сергій Середа кондитерів не шкодуватимуть і замовлять величезні торти, з яких мають вистрибувати стриптизери.На кондитерів чекатимуть ще 2 завдання, в яких вони мають проявити відмінний смак, відтворюючи на торті справжній букет з допомогою масляних квітів, і готуючи десерти за системою фудпейрінгу — вибираючи тільки ті продукти, що гармонійно поєднуються за ароматами. Роботи учасників судді куштуватимуть із зав’язаними очима.Нагадаємо, що в минулому випуску проект залишила Валентина Краєвська, а змагання за титул «Короля десертів» продовжили 6 учасників: Антон Линда,і Наталя Микуліч. Слідкує за роботою учасників і атмосферою на проекті