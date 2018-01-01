Волинянин – серед найкращих юних письменників України





Павла нагородили дипломом фестивалю і грошовою премією 5000 гривень, а школа – відзнакою «Тут навчається майбутнє України», - пише газета



Фестиваль проходив 15-16 вересня у Чернівцях, якому передував конкурс на найкращу літературну учнівську роботу у будь-якому жанрі.



Загалом у конкурсі взяли участь більше 1000 дітей. 100 найталановитіших дітей-авторів України з усіх регіонів нашої Батьківщини, переможців всеукраїнського літературного конкурсу «Я – майбутнє України», з’їхалися у столицю Буковини, щоб прочитати свої твори, послухати майстер-класи від відомих письменників та поспілкуватися на творчі теми.



Повернувшись додому, Павлик поділився враженнями від фестивалю:



"Найперше, я був приємно вражений запрошенням. Фестиваль залишив море приємних спогадів, емоцій. Насамперед я був зачарований дружньою атмосферою фестивалю. Цікавими були зустрічі з досвідченими письменниками із різних країн світу, які ділились досвідом та розповідали про таємниці письменницької майстерності. Особливо мені було цікаво спілкуватися з членом журі літературного конкурсу, поетесою Тетяною Сокіл. Вона розказала нам про свій шлях у поезію, про роботу в театрі, до речі, мою гумореску “Гнатові вареники” пані Тетяна включила у виставу. Та найбільше емоцій і незабутніх вражень я отримав від спілкування з відомим артистом Олегом Скрипкою. Мені імпонує його людяність, доброта та щирість. Спілкування було невимушеним, теплим, родинним. Багато історій співак розповідав із власного життя, подорожей. Я захоплююсь його патріотизмом та волонтерською діяльністю".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грудківській школі, що на Волині, є чим пишатися. Адже наш восьмикласник Павло Сидорук здобув 3 місце у І Міжнародному дитячому літературному фестивалі “Literature-Future”, заснований благодійним фондом “Я – майбутнє України».Павла нагородили дипломом фестивалю і грошовою премією 5000 гривень, а школа – відзнакою «Тут навчається майбутнє України», - пише газета Полісся Фестиваль проходив 15-16 вересня у Чернівцях, якому передував конкурс на найкращу літературну учнівську роботу у будь-якому жанрі.Загалом у конкурсі взяли участь більше 1000 дітей. 100 найталановитіших дітей-авторів України з усіх регіонів нашої Батьківщини, переможців всеукраїнського літературного конкурсу «Я – майбутнє України», з’їхалися у столицю Буковини, щоб прочитати свої твори, послухати майстер-класи від відомих письменників та поспілкуватися на творчі теми.Повернувшись додому, Павлик поділився враженнями від фестивалю:"Найперше, я був приємно вражений запрошенням. Фестиваль залишив море приємних спогадів, емоцій. Насамперед я був зачарований дружньою атмосферою фестивалю. Цікавими були зустрічі з досвідченими письменниками із різних країн світу, які ділились досвідом та розповідали про таємниці письменницької майстерності. Особливо мені було цікаво спілкуватися з членом журі літературного конкурсу, поетесою. Вона розказала нам про свій шлях у поезію, про роботу в театрі, до речі, мою гумореску “Гнатові вареники” пані Тетяна включила у виставу. Та найбільше емоцій і незабутніх вражень я отримав від спілкування з відомим артистом. Мені імпонує його людяність, доброта та щирість. Спілкування було невимушеним, теплим, родинним. Багато історій співак розповідав із власного життя, подорожей. Я захоплююсь його патріотизмом та волонтерською діяльністю".

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