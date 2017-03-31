На Волині піротехніки знищили боєприпаси





Про це інформує УДСНС України у Волинській області.



Так, 26 вересня піротехніки знешкодили два 152 міліметрові артилерійські снаряди, знайдені селянами поблизу села Скиби Любомльського району, та один 85-міліметровий артснаряд, виявлений біля села Глухи Старовижівського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські сапери знешкодили три боєприпаси часів Другої Світової війни.Про це інформує УДСНС України у Волинській області.Так, 26 вересня піротехніки знешкодили два 152 міліметрові артилерійські снаряди, знайдені селянами поблизу села Скиби Любомльського району, та один 85-міліметровий артснаряд, виявлений біля села Глухи Старовижівського району.

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