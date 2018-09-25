Monatik розповів про свою таємну пристрасть
Сьогодні, 10:45
Співак з Луцька і кумир молоді Monatik розповів про свою незвичайну вимогу до організаторів концертів.
Цим він поділився в програмі "Ранок з Інтером" (на відео з 3:35), - пише lime.apostrophe.
У райдері артиста прописано, що в його гримерці завжди повинні бути шість плиток шоколаду: чотири - молочного і дві - чорного.
"Взагалі без шоколаду не уявляю своє життя. Це енергія. Я на сцену без шматка шоколаду не зможу вийти. Дитину в собі забувати ні в якому разі не можна", - розповів Дмитро.
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Цим він поділився в програмі "Ранок з Інтером" (на відео з 3:35), - пише lime.apostrophe.
У райдері артиста прописано, що в його гримерці завжди повинні бути шість плиток шоколаду: чотири - молочного і дві - чорного.
"Взагалі без шоколаду не уявляю своє життя. Це енергія. Я на сцену без шматка шоколаду не зможу вийти. Дитину в собі забувати ні в якому разі не можна", - розповів Дмитро.
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