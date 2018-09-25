Monatik розповів про свою таємну пристрасть

Monatik розповів про свою незвичайну вимогу до організаторів концертів.



Цим він поділився в програмі "Ранок з Інтером" (на відео з 3:35), - пише



У райдері артиста прописано, що в його гримерці завжди повинні бути шість плиток шоколаду: чотири - молочного і дві - чорного.



"Взагалі без шоколаду не уявляю своє життя. Це енергія. Я на сцену без шматка шоколаду не зможу вийти. Дитину в собі забувати ні в якому разі не можна", - розповів Дмитро.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співак з Луцька і кумир молодірозповів про свою незвичайну вимогу до організаторів концертів.Цим він поділився в програмі "Ранок з Інтером" (на відео з 3:35), - пише lime.apostrophe У райдері артиста прописано, що в його гримерці завжди повинні бути шість плиток шоколаду: чотири - молочного і дві - чорного."Взагалі без шоколаду не уявляю своє життя. Це енергія. Я на сцену без шматка шоколаду не зможу вийти. Дитину в собі забувати ні в якому разі не можна", - розповів Дмитро.

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