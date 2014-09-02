«Орел і Решка» та вікторина: у луцькому політесі відсвяткували День туризму
Сьогодні, 18:16
Студенти та викладачі Луцького національного технічного університету креативно відзначили Всесвітній день туризму.
Так, вони підготували святкову вікторину із подарунками, поділилися секретами вдалого походу та навіть влаштували «Орел і Решку» по-луцьки, - повідомили у прес-службі вишу.
Захід відбувся 27 вересня. До участі у святі долучилися студенти, викладачі та проректори Луцького НТУ.
Передусім організатори свята влаштували невеличку вікторину для справжніх туристів, під час якої запитували, які речі краще класти на дно рюкзака, а які вгорі, де відведене місце для хліба, а яке для ковдри тощо. Серед спритних студентів, похизувався туристичними навиками й проректор із науково-педагогічної роботи Валентин Талах, за що й отримав приз.
Аби розважити гостей свята, організатори підготували підбірку туристичних лайфхаків, а також показали студентську версію популярного шоу «Орел і Решка» по-луцьки.
Насамкінець із музичним привітанням виступила студентка Ілона Свид, після чого уся туристична спільнота Луцького НТУ зробила спільну світлину.
Довідково:
Варто зазначити, що Всесвітній день туризму — свято, що відзначається щорічно 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн. Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації в 1979 року в місті Торремолінос, Іспанія.
У жовтні 1997 року Україна стала дійсним членом Всесвітньої туристської організації — головної міжнародної міжурядової організації у сфері подорожей і туризму, що є виконавчим органом ООН та займається активізацією та розвитком туризму, розробкою та впровадженням світової туристичної політики.
У вересні 1999 року на XIII сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації, що проходила у м.Сантьяго (Чилі), Україну було обрано до Виконавчої ради організації.
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Так, вони підготували святкову вікторину із подарунками, поділилися секретами вдалого походу та навіть влаштували «Орел і Решку» по-луцьки, - повідомили у прес-службі вишу.
Захід відбувся 27 вересня. До участі у святі долучилися студенти, викладачі та проректори Луцького НТУ.
Передусім організатори свята влаштували невеличку вікторину для справжніх туристів, під час якої запитували, які речі краще класти на дно рюкзака, а які вгорі, де відведене місце для хліба, а яке для ковдри тощо. Серед спритних студентів, похизувався туристичними навиками й проректор із науково-педагогічної роботи Валентин Талах, за що й отримав приз.
Аби розважити гостей свята, організатори підготували підбірку туристичних лайфхаків, а також показали студентську версію популярного шоу «Орел і Решка» по-луцьки.
Насамкінець із музичним привітанням виступила студентка Ілона Свид, після чого уся туристична спільнота Луцького НТУ зробила спільну світлину.
Довідково:
Варто зазначити, що Всесвітній день туризму — свято, що відзначається щорічно 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн. Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації в 1979 року в місті Торремолінос, Іспанія.
У жовтні 1997 року Україна стала дійсним членом Всесвітньої туристської організації — головної міжнародної міжурядової організації у сфері подорожей і туризму, що є виконавчим органом ООН та займається активізацією та розвитком туризму, розробкою та впровадженням світової туристичної політики.
У вересні 1999 року на XIII сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації, що проходила у м.Сантьяго (Чилі), Україну було обрано до Виконавчої ради організації.
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