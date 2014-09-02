«Орел і Решка» та вікторина: у луцькому політесі відсвяткували День туризму

Студенти та викладачі Луцького національного технічного університету креативно відзначили Всесвітній день туризму.Так, вони підготували святкову вікторину із подарунками, поділилися секретами вдалого походу та навіть влаштували «Орел і Решку» по-луцьки, - повідомили у прес-службі вишу.Захід відбувся 27 вересня. До участі у святі долучилися студенти, викладачі та проректори Луцького НТУ.Передусім організатори свята влаштували невеличку вікторину для справжніх туристів, під час якої запитували, які речі краще класти на дно рюкзака, а які вгорі, де відведене місце для хліба, а яке для ковдри тощо. Серед спритних студентів, похизувався туристичними навиками й проректор із науково-педагогічної роботи, за що й отримав приз.Аби розважити гостей свята, організатори підготували підбірку туристичних лайфхаків, а також показали студентську версію популярного шоу «Орел і Решка» по-луцьки.Насамкінець із музичним привітанням виступила студентка, після чого уся туристична спільнота Луцького НТУ зробила спільну світлину.