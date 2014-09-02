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«Орел і Решка» та вікторина: у луцькому політесі відсвяткували День туризму

«Орел і Решка» та вікторина: у луцькому політесі відсвяткували День туризму
Студенти та викладачі Луцького національного технічного університету креативно відзначили Всесвітній день туризму.

Так, вони підготували святкову вікторину із подарунками, поділилися секретами вдалого походу та навіть влаштували «Орел і Решку» по-луцьки, - повідомили у прес-службі вишу.

Захід відбувся 27 вересня. До участі у святі долучилися студенти, викладачі та проректори Луцького НТУ.

Передусім організатори свята влаштували невеличку вікторину для справжніх туристів, під час якої запитували, які речі краще класти на дно рюкзака, а які вгорі, де відведене місце для хліба, а яке для ковдри тощо. Серед спритних студентів, похизувався туристичними навиками й проректор із науково-педагогічної роботи Валентин Талах, за що й отримав приз.

Аби розважити гостей свята, організатори підготували підбірку туристичних лайфхаків, а також показали студентську версію популярного шоу «Орел і Решка» по-луцьки.

Насамкінець із музичним привітанням виступила студентка Ілона Свид, після чого уся туристична спільнота Луцького НТУ зробила спільну світлину.

Довідково:

Варто зазначити, що Всесвітній день туризму — свято, що відзначається щорічно 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн. Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації в 1979 року в місті Торремолінос, Іспанія.

У жовтні 1997 року Україна стала дійсним членом Всесвітньої туристської організації — головної міжнародної міжурядової організації у сфері подорожей і туризму, що є виконавчим органом ООН та займається активізацією та розвитком туризму, розробкою та впровадженням світової туристичної політики.

У вересні 1999 року на XIII сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації, що проходила у м.Сантьяго (Чилі), Україну було обрано до Виконавчої ради організації.

«Орел і Решка» та вікторина: у луцькому політесі відсвяткували День туризму
«Орел і Решка» та вікторина: у луцькому політесі відсвяткували День туризму
«Орел і Решка» та вікторина: у луцькому політесі відсвяткували День туризму
«Орел і Решка» та вікторина: у луцькому політесі відсвяткували День туризму

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Теги: туризм, свято, ЛНТУ
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