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Причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, - Луценко

Причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, - Луценко
Розрив міномета "Молот" на Рівненському полігоні став наслідком порушень техніки безпеки.

Слідчі експерименти підтвердили факт подвійного заряджання - перша міна застрягла в мінометів, - пише Уніан.

Про це сьогодні на засіданні комітету ВР з питань безпеки і оборони заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Генпрокурор зазначив, що слідство розглядало кілька версій трагедії на Рівненському полігоні: людський фактор (подвійне заряджання), неякісні боєприпаси, незадовільний технічний стан міномета. Були допитані 55 людей, проведено 35 обшуків, вилучено 4 міномети і 4 запобіжника, а також бухгалтерська документація з 15 підприємств, проведені слідчі експерименти, в т.ч. з підривом хв.

З 14 призначених експертиз уже проведено 6.

"Попередньо з'ясувалося, що в порушення правил з бойової роботи вогневих підрозділів артилерії інтервал між мінометами становив 5-8 метрів замість 20-40", - повідомив він.

Також не була забезпечена безпека особового складу.

"Крім того, слідчим експериментом підтверджено факт подвійного заряджання міномета, що також стало можливим внаслідок неналежної роботи запобіжника або переведення його в неактивний стан. При цьому попередньо встановлено, що виліт першої міни стався внаслідок неналежного спрацьовування ударно-спускового механізму", - сказав генпрокурор про результати проведених експериментів.

Крім того, що розірвався міномет був укомплектований запобіжником від міномета ПМ-38, який був встановлений замість штатного в 2016 році. Проведення експертиз триває. За словами Луценка, до кримінальної відповідальності будуть притягнуті відповідальні за техніку безпеки при бойових стрільбах.

"Це вже очевидно. Грубе порушення всіх правил безпеки", - сказав він.

Луценко запропонував комітету звернутися до Міноборони і Укроборонпрому і терміново призначити повну ревізію наявних мінометів "Молот" і їх гарантійного обслуговування. Як відомо, 6 липня, вранці на Рівненському полігоні під час навчань розірвало міномет "Молот".

Тоді 3 військовослужбовців загинули і 9 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Теги: міномет, молот, Рівне, полігон
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