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Ніна Матвієнко приїде на Волинь

Ніна Матвієнко приїде на Волинь
В рамках традиційного фестивалю «Український коровай-сузір’я» на Волинь завітає Ніна Матвієнко.

30 вересня до Володимира-Волинського завітає народна артистка України Ніна Матвієнко, - пише Буг.

Співачка виступить на святі «Український коровай-сузір’я».

11-ий фестиваль традиційної національної культури відбудеться у парку «Слов’янський».

Свято розпочнеться об 11-ій годині дня. На гостей чекають виступи фольклорних колективів, майстер-класи, виставки, дитячі розваги.

За традицією на святі демонструватимуть весільні обряди та ділитимуть коровай.

Ніна Матвієнко приїде на Волинь

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Теги: Володимир-Волинський, Ніна Матвієнко, фестиваль
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