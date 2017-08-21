Ніна Матвієнко приїде на Волинь

Ніна Матвієнко.



30 вересня до Володимира-Волинського завітає народна артистка України Ніна Матвієнко, - пише



Співачка виступить на святі «Український коровай-сузір’я».



11-ий фестиваль традиційної національної культури відбудеться у парку «Слов’янський».



Свято розпочнеться об 11-ій годині дня. На гостей чекають виступи фольклорних колективів, майстер-класи, виставки, дитячі розваги.



За традицією на святі демонструватимуть весільні обряди та ділитимуть коровай.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках традиційного фестивалю «Український коровай-сузір’я» на Волинь завітає30 вересня до Володимира-Волинського завітає народна артистка України Ніна Матвієнко, - пише Буг Співачка виступить на святі «Український коровай-сузір’я».11-ий фестиваль традиційної національної культури відбудеться у парку «Слов’янський».Свято розпочнеться об 11-ій годині дня. На гостей чекають виступи фольклорних колективів, майстер-класи, виставки, дитячі розваги.За традицією на святі демонструватимуть весільні обряди та ділитимуть коровай.

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