Ніна Матвієнко приїде на Волинь
Сьогодні, 12:36
В рамках традиційного фестивалю «Український коровай-сузір’я» на Волинь завітає Ніна Матвієнко.
30 вересня до Володимира-Волинського завітає народна артистка України Ніна Матвієнко, - пише Буг.
Співачка виступить на святі «Український коровай-сузір’я».
11-ий фестиваль традиційної національної культури відбудеться у парку «Слов’янський».
Свято розпочнеться об 11-ій годині дня. На гостей чекають виступи фольклорних колективів, майстер-класи, виставки, дитячі розваги.
За традицією на святі демонструватимуть весільні обряди та ділитимуть коровай.
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30 вересня до Володимира-Волинського завітає народна артистка України Ніна Матвієнко, - пише Буг.
Співачка виступить на святі «Український коровай-сузір’я».
11-ий фестиваль традиційної національної культури відбудеться у парку «Слов’янський».
Свято розпочнеться об 11-ій годині дня. На гостей чекають виступи фольклорних колективів, майстер-класи, виставки, дитячі розваги.
За традицією на святі демонструватимуть весільні обряди та ділитимуть коровай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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