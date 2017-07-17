Квартирне шахрайство: чоловік здає у Луцьку «російську» квартиру
Сьогодні, 17:15
Чоловік розмістив оголошення про оренду неіснуючої квартири та просить скидати завдаток.
Оголошення із привабливою ціною та умовами чоловік розмістив вчора, 28 вересня - пише Волинь Online.
В оголошенні йдеться, що чоловік здає свою власну квартиру у центрі міста за адресою проспект Волі, 10. Одне із вікон виходить на головний корпус СНУ.
За словами чоловіка, будинок цегляний, квартира не кутова, сталінка, 2-ий поверх 4-х поверхового будинку, дуже грубі стіни і висока стеля 3-метра. У квартирі зроблений ремонт, вікна метало-пластик. Дві великі роздільні кімнати, великий коридор, автономне опалення — двоконтурний котел, в будинку ніколи не вимикають світло і воду. Є все необхідне для життя. Оплата 3600 гривень та комунальні послуги. У цьому будинку дуже великий і гарний двір з дитячим майданчиком, лавочками і гарними доріжками.
Станом на 15:55 29 вересня оголошення переглянуло 443 особи.
На телефон відповідає чоловік російською мовою, каже, що квартиру можна переглянути у вівторок, але якщо хочете поза чергою, то можна скинути на його картку кошти. На прохання показати спочатку відразу вибив, отож, реквізитів ми так і не дізналися.
Як виявилося, фото для оголошення про здачу в оренду цієї квартири чоловік використав із російського сайту, де здають подобово квартиру в Орлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Оголошення із привабливою ціною та умовами чоловік розмістив вчора, 28 вересня - пише Волинь Online.
В оголошенні йдеться, що чоловік здає свою власну квартиру у центрі міста за адресою проспект Волі, 10. Одне із вікон виходить на головний корпус СНУ.
За словами чоловіка, будинок цегляний, квартира не кутова, сталінка, 2-ий поверх 4-х поверхового будинку, дуже грубі стіни і висока стеля 3-метра. У квартирі зроблений ремонт, вікна метало-пластик. Дві великі роздільні кімнати, великий коридор, автономне опалення — двоконтурний котел, в будинку ніколи не вимикають світло і воду. Є все необхідне для життя. Оплата 3600 гривень та комунальні послуги. У цьому будинку дуже великий і гарний двір з дитячим майданчиком, лавочками і гарними доріжками.
Станом на 15:55 29 вересня оголошення переглянуло 443 особи.
На телефон відповідає чоловік російською мовою, каже, що квартиру можна переглянути у вівторок, але якщо хочете поза чергою, то можна скинути на його картку кошти. На прохання показати спочатку відразу вибив, отож, реквізитів ми так і не дізналися.
Як виявилося, фото для оголошення про здачу в оренду цієї квартири чоловік використав із російського сайту, де здають подобово квартиру в Орлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ковельські студенти роздали одиноким бабусям продуктові набори
Сьогодні, 17:48
Імпровізована вистава «Сексуальне чтиво» у Промені
Сьогодні, 17:28
Квартирне шахрайство: чоловік здає у Луцьку «російську» квартиру
Сьогодні, 17:15
Прикордонники затримали УАЗ «набитий» сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі
Сьогодні, 16:41
У Луцькому замку - Міжнародні змагання з велотріалу. ФОТО
Сьогодні, 16:18