Квартирне шахрайство: чоловік здає у Луцьку «російську» квартиру





Оголошення із привабливою ціною та умовами чоловік розмістив вчора, 28 вересня -



В оголошенні йдеться, що чоловік здає свою власну квартиру у центрі міста за адресою проспект Волі, 10. Одне із вікон виходить на головний корпус СНУ.



За словами чоловіка, будинок цегляний, квартира не кутова, сталінка, 2-ий поверх 4-х поверхового будинку, дуже грубі стіни і висока стеля 3-метра. У квартирі зроблений ремонт, вікна метало-пластик. Дві великі роздільні кімнати, великий коридор, автономне опалення — двоконтурний котел, в будинку ніколи не вимикають світло і воду. Є все необхідне для життя. Оплата 3600 гривень та комунальні послуги. У цьому будинку дуже великий і гарний двір з дитячим майданчиком, лавочками і гарними доріжками.



Станом на 15:55 29 вересня оголошення переглянуло 443 особи.



На телефон відповідає чоловік російською мовою, каже, що квартиру можна переглянути у вівторок, але якщо хочете поза чергою, то можна скинути на його картку кошти. На прохання показати спочатку відразу вибив, отож, реквізитів ми так і не дізналися.



Як виявилося, фото для оголошення про здачу в оренду цієї квартири чоловік використав із російського сайту, де здають подобово квартиру в Орлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік розмістив оголошення про оренду неіснуючої квартири та просить скидати завдаток.Оголошення із привабливою ціною та умовами чоловік розмістив вчора, 28 вересня - пише Волинь Online.В оголошенні йдеться, що чоловік здає свою власну квартиру у центрі міста за адресою проспект Волі, 10. Одне із вікон виходить на головний корпус СНУ.За словами чоловіка, будинок цегляний, квартира не кутова, сталінка, 2-ий поверх 4-х поверхового будинку, дуже грубі стіни і висока стеля 3-метра. У квартирі зроблений ремонт, вікна метало-пластик. Дві великі роздільні кімнати, великий коридор, автономне опалення — двоконтурний котел, в будинку ніколи не вимикають світло і воду. Є все необхідне для життя. Оплата 3600 гривень та комунальні послуги. У цьому будинку дуже великий і гарний двір з дитячим майданчиком, лавочками і гарними доріжками.Станом на 15:55 29 вересня оголошення переглянуло 443 особи.На телефон відповідає чоловік російською мовою, каже, що квартиру можна переглянути у вівторок, але якщо хочете поза чергою, то можна скинути на його картку кошти. На прохання показати спочатку відразу вибив, отож, реквізитів ми так і не дізналися.Як виявилося, фото для оголошення про здачу в оренду цієї квартири чоловік використав із російського сайту, де здають подобово квартиру в Орлі.

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