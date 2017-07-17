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Квартирне шахрайство: чоловік здає у Луцьку «російську» квартиру

Квартирне шахрайство: чоловік здає у Луцьку «російську» квартиру
Чоловік розмістив оголошення про оренду неіснуючої квартири та просить скидати завдаток.

Оголошення із привабливою ціною та умовами чоловік розмістив вчора, 28 вересня - пише Волинь Online.

В оголошенні йдеться, що чоловік здає свою власну квартиру у центрі міста за адресою проспект Волі, 10. Одне із вікон виходить на головний корпус СНУ.

За словами чоловіка, будинок цегляний, квартира не кутова, сталінка, 2-ий поверх 4-х поверхового будинку, дуже грубі стіни і висока стеля 3-метра. У квартирі зроблений ремонт, вікна метало-пластик. Дві великі роздільні кімнати, великий коридор, автономне опалення — двоконтурний котел, в будинку ніколи не вимикають світло і воду. Є все необхідне для життя. Оплата 3600 гривень та комунальні послуги. У цьому будинку дуже великий і гарний двір з дитячим майданчиком, лавочками і гарними доріжками.

Станом на 15:55 29 вересня оголошення переглянуло 443 особи.

На телефон відповідає чоловік російською мовою, каже, що квартиру можна переглянути у вівторок, але якщо хочете поза чергою, то можна скинути на його картку кошти. На прохання показати спочатку відразу вибив, отож, реквізитів ми так і не дізналися.

Як виявилося, фото для оголошення про здачу в оренду цієї квартири чоловік використав із російського сайту, де здають подобово квартиру в Орлі.

Квартирне шахрайство: чоловік здає у Луцьку «російську» квартиру

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Теги: оренда, квартири, нерухомість, шахрайтво
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