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У Польщі українець з сокирою напав на трьох людей

У Польщі українець з сокирою напав на трьох людей
У понеділок, 1 жовтня, 35-річний громадянин України здійснив напад із сокирою у центрі села Собєнє-Єзьори, що неподалік Варшави.

Поранення отримали три особи, двох з них було госпіталізовано, - пише Польське радіо.

За повідомленням порталу rmf24.pl, поліція затримала громадянина України. Згодом йому будуть висунуті обвинувачення та прийняте рішення про можливий арешт. Мотиви нападу поки невідомі. У чоловіка взяли кров, аби перевірити, чи він не був під впливом наркотичних речовин.

Чоловікам, котрих було госпіталізовано, надали допомогу і вони вже вийшли з лікарні.

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Теги: Польща, напад, сокира
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