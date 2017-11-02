У Польщі українець з сокирою напав на трьох людей





Поранення отримали три особи, двох з них було госпіталізовано, - пише



За повідомленням порталу rmf24.pl, поліція затримала громадянина України. Згодом йому будуть висунуті обвинувачення та прийняте рішення про можливий арешт. Мотиви нападу поки невідомі. У чоловіка взяли кров, аби перевірити, чи він не був під впливом наркотичних речовин.



Чоловікам, котрих було госпіталізовано, надали допомогу і вони вже вийшли з лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 1 жовтня, 35-річний громадянин України здійснив напад із сокирою у центрі села Собєнє-Єзьори, що неподалік Варшави.Поранення отримали три особи, двох з них було госпіталізовано, - пише Польське радіо За повідомленням порталу rmf24.pl, поліція затримала громадянина України. Згодом йому будуть висунуті обвинувачення та прийняте рішення про можливий арешт. Мотиви нападу поки невідомі. У чоловіка взяли кров, аби перевірити, чи він не був під впливом наркотичних речовин.Чоловікам, котрих було госпіталізовано, надали допомогу і вони вже вийшли з лікарні.

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