Приліг на лавку: на Волині в чоловіка вкрали телефон, поки той спав





Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – пише



1 жовтня від пенсіонера Миколи, мешканця Володимира-Волинського надійшла заява про крадіжку, яка була скоєна ще 28 вересня.



Того дня потерпілий, блукаючи парком, вирішив прилягти на одну із лавок. Згодом невідомий витягнув з його кишені телефон Samsung.



Як зазначають правоохоронці, сума завданих збитків – 2300 гривень.



Злочинця розшукують.

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