Приліг на лавку: на Волині в чоловіка вкрали телефон, поки той спав
Сьогодні, 14:44
У Володимирі-Волинському в пенсіонера витягли мобільний телефон, поки той спав на лавці.
Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – пише Володимир Медіа.
1 жовтня від пенсіонера Миколи, мешканця Володимира-Волинського надійшла заява про крадіжку, яка була скоєна ще 28 вересня.
Того дня потерпілий, блукаючи парком, вирішив прилягти на одну із лавок. Згодом невідомий витягнув з його кишені телефон Samsung.
Як зазначають правоохоронці, сума завданих збитків – 2300 гривень.
Злочинця розшукують.
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Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – пише Володимир Медіа.
1 жовтня від пенсіонера Миколи, мешканця Володимира-Волинського надійшла заява про крадіжку, яка була скоєна ще 28 вересня.
Того дня потерпілий, блукаючи парком, вирішив прилягти на одну із лавок. Згодом невідомий витягнув з його кишені телефон Samsung.
Як зазначають правоохоронці, сума завданих збитків – 2300 гривень.
Злочинця розшукують.
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