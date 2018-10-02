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Приліг на лавку: на Волині в чоловіка вкрали телефон, поки той спав

Приліг на лавку: на Волині в чоловіка вкрали телефон, поки той спав
У Володимирі-Волинському в пенсіонера витягли мобільний телефон, поки той спав на лавці.

Про це повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції, – пише Володимир Медіа.

1 жовтня від пенсіонера Миколи, мешканця Володимира-Волинського надійшла заява про крадіжку, яка була скоєна ще 28 вересня.

Того дня потерпілий, блукаючи парком, вирішив прилягти на одну із лавок. Згодом невідомий витягнув з його кишені телефон Samsung.

Як зазначають правоохоронці, сума завданих збитків – 2300 гривень.

Злочинця розшукують.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир-Волинський
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