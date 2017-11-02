У Луцьку відбулася презентація монографії про унікальну ікону. ФОТО

Володимира Александровича «Холмська ікона Богородиці з Емануїлом».



Про це повідомили на сайті



Наукове дослідження присвячене одному з найвизначніших відкриттів українських земель – іконі Богородиці з Емануїлом із собору Різдва Богородиці в Холмі, яка зберігається саме у Музеї волинської ікони нашого міста.



«Ми не завжди відчуваємо те, чим ми багаті, а ви даєте шанс людям познайомитися з нашою історією, тому треба вміти цінити те, що ми маємо. А ця книга ще раз приверне увагу до унікальної ікони, до Музею волинської ікони і до нашого міста», – звернувся до автора в.о. міського голови Григорій Пустовіт.



У своїй монографії Володимир Александрович докладно аналізує Холмську ікону у контексті еволюції візантійської богородичної іконографії у зіставленні з широким колом зразків релігійної мистецької культури Візантії та малярства Італії. До слова, таких ікон князівської доби на Волині збереглося лише три, одна з них - ікона Холмської Богородиці.



Книга є авторською реконструкцією походження ікони. Видання складається із вступної частини та чотирьох розділів. Книга містить 142 сторінки та 128 високоякісних ілюстрацій. Розробником макету та мистецького оформлення видання є Федір Лукавий.



До слова, книга допоможе краще пізнати сакральну спадщину нашого народу.



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