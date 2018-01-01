Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира





Про це в коментарі кореспондентові Олександр Красноштан.



"На даний час поїзд прибуває в депо, сьогодні одразу ж буде проведена відповідна перевірка даного факту. Діям усіх причетних до інциденту особам буде дана відповідна оцінка і будуть зроблені найрадикальніші висновки. Я вам скажу однозначно, що ці люди в нас працювати більше не будуть", - сказав він.



Красноштан також зазначив, що в Укрзалізниці просять вибачення у пасажирів за ситуацію, що сталася.



Нагадаємо, 30 вересня провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва не пустили до потяга пасажирів з електронними квитками. Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області. Касир не змогла роздрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет. У результаті провідниця і начальник поїзда відмовились пускати їх до потяга.



Коли один з пасажирів намагався силоміць потрапити до вагона, вказані працівники виштовхали його з поїзда, що почав рухатися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Укрзалізниці заявляють, що провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва, які на ходу виштовхали з потяга пасажира з електронним квитком, будуть звільнені.Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу заявив заступник директора департаменту пасажирських перевезень в далекому сполученні ПАТ "Укрзалізниця""На даний час поїзд прибуває в депо, сьогодні одразу ж буде проведена відповідна перевірка даного факту. Діям усіх причетних до інциденту особам буде дана відповідна оцінка і будуть зроблені найрадикальніші висновки. Я вам скажу однозначно, що ці люди в нас працювати більше не будуть", - сказав він.Красноштан також зазначив, що в Укрзалізниці просять вибачення у пасажирів за ситуацію, що сталася.Нагадаємо,. Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області. Касир не змогла роздрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет. У результаті провідниця і начальник поїзда відмовились пускати їх до потяга.Коли один з пасажирів намагався силоміць потрапити до вагона, вказані працівники виштовхали його з поїзда, що почав рухатися.

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