Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Сьогодні, 22:33
В Укрзалізниці заявляють, що провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва, які на ходу виштовхали з потяга пасажира з електронним квитком, будуть звільнені.
Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу заявив заступник директора департаменту пасажирських перевезень в далекому сполученні ПАТ "Укрзалізниця" Олександр Красноштан.
"На даний час поїзд прибуває в депо, сьогодні одразу ж буде проведена відповідна перевірка даного факту. Діям усіх причетних до інциденту особам буде дана відповідна оцінка і будуть зроблені найрадикальніші висновки. Я вам скажу однозначно, що ці люди в нас працювати більше не будуть", - сказав він.
Красноштан також зазначив, що в Укрзалізниці просять вибачення у пасажирів за ситуацію, що сталася.
Нагадаємо, 30 вересня провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва не пустили до потяга пасажирів з електронними квитками. Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області. Касир не змогла роздрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет. У результаті провідниця і начальник поїзда відмовились пускати їх до потяга.
Коли один з пасажирів намагався силоміць потрапити до вагона, вказані працівники виштовхали його з поїзда, що почав рухатися.
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Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу заявив заступник директора департаменту пасажирських перевезень в далекому сполученні ПАТ "Укрзалізниця" Олександр Красноштан.
"На даний час поїзд прибуває в депо, сьогодні одразу ж буде проведена відповідна перевірка даного факту. Діям усіх причетних до інциденту особам буде дана відповідна оцінка і будуть зроблені найрадикальніші висновки. Я вам скажу однозначно, що ці люди в нас працювати більше не будуть", - сказав він.
Красноштан також зазначив, що в Укрзалізниці просять вибачення у пасажирів за ситуацію, що сталася.
Нагадаємо, 30 вересня провідниця і начальник поїзда Ковель-Москва не пустили до потяга пасажирів з електронними квитками. Інцидент стався на залізничній станції Кривин у Хмельницькій області. Касир не змогла роздрукувати кільком пасажирам квитки, замовлені через інтернет. У результаті провідниця і начальник поїзда відмовились пускати їх до потяга.
Коли один з пасажирів намагався силоміць потрапити до вагона, вказані працівники виштовхали його з поїзда, що почав рухатися.
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