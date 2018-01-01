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У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єри*

У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єри*
Завтра, 4 жовтня, у кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрні покази фільмів.

"Це буде навіжений день! Читайте описи, обирайте фільм або мультфільм та приходьте поринати у світ кіно у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»" - повідомили організатори.

Фільм «ВЕНОМ», 16+
Головний герой фільму – Еді Брок. Коли він народився, мати померла, а батько, так і не прийнявши втрату, відверто недолюблював сина. Еді став успішним журналістом, проте невдачі посипалися на нього одна за одною. Йому діагностували рак, ще й дружина покинула. У результаті збігу обставин його знайшла інопланетна істота, здатна жити тільки в чиємусь тілі. Веном заморозив розвиток хвороби, подарував Еді надздібності, і тоді розпочалися справжні пригоди…

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7112-venom-venom/lutsk/premiercity

Фільм «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ», 12+
Дочка головного героя вчиться у Франції та несподівано оголошує батькам, що виходить заміж за француза. Трохи згодом вона привозить жениха для знайомства з батьками. Обранцем виявляється афрофранцуз, що дуже дивує рідних…

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7176-skazhene-vesillya/lutsk/premiercity

Мультфільм «ВЕЛИКА КОТЯЧА ВТЕЧА», 0+

Перед глядачами постане не зовсім звичайна родина. Познайомитеся з Пухляшем - великим сірим пухнастим котом, який ладен днями вилежувати свої боки та нічого не робити. Власне, такий спосіб життя завжди був його мрією і мрії втілилися в життя. Разом з ним живе хвиляста папужка. Галаслива та навіжена, як і більшість її родичів. Здебільшого, її також влаштовує життя. Не сидиться на місці лише Шустрику – це син Пухляша. Він понад усе прагне пригод. Аби втекти від нудного життя поруч із татом, Шустрик майструє літальний апарат та відправляється у подорож. Його мрія – дістатися Долини Рожевих Снів. І тільки кошеня залишило будинок, Пухляшеві стало не до сну. Він вирушає услід за сином, аби вберегти його від можливої небезпеки.

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7146-velika-kotyacha-vtecha/lutsk/premiercity

Ми чекаємо на Вас у найатмосфернішому кінотеатрі «Premier City» міста Луцьк, що у ТРЦ «ПортCity»!

У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єри*

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Теги: Порт сіті, кіно, прем'єра, анонс
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