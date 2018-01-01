У кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єри*





"Це буде навіжений день! Читайте описи, обирайте фільм або мультфільм та приходьте поринати у світ кіно у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»" - повідомили організатори.



Фільм «ВЕНОМ», 16+

Головний герой фільму – Еді Брок. Коли він народився, мати померла, а батько, так і не прийнявши втрату, відверто недолюблював сина. Еді став успішним журналістом, проте невдачі посипалися на нього одна за одною. Йому діагностували рак, ще й дружина покинула. У результаті збігу обставин його знайшла інопланетна істота, здатна жити тільки в чиємусь тілі. Веном заморозив розвиток хвороби, подарував Еді надздібності, і тоді розпочалися справжні пригоди…



Квитки тут:



Фільм «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ», 12+

Дочка головного героя вчиться у Франції та несподівано оголошує батькам, що виходить заміж за француза. Трохи згодом вона привозить жениха для знайомства з батьками. Обранцем виявляється афрофранцуз, що дуже дивує рідних…



Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7176-skazhene-vesillya/lutsk/premiercity



Мультфільм «ВЕЛИКА КОТЯЧА ВТЕЧА», 0+



Перед глядачами постане не зовсім звичайна родина. Познайомитеся з Пухляшем - великим сірим пухнастим котом, який ладен днями вилежувати свої боки та нічого не робити. Власне, такий спосіб життя завжди був його мрією і мрії втілилися в життя. Разом з ним живе хвиляста папужка. Галаслива та навіжена, як і більшість її родичів. Здебільшого, її також влаштовує життя. Не сидиться на місці лише Шустрику – це син Пухляша. Він понад усе прагне пригод. Аби втекти від нудного життя поруч із татом, Шустрик майструє літальний апарат та відправляється у подорож. Його мрія – дістатися Долини Рожевих Снів. І тільки кошеня залишило будинок, Пухляшеві стало не до сну. Він вирушає услід за сином, аби вберегти його від можливої небезпеки.



Квитки тут:



Ми чекаємо на Вас у найатмосфернішому кінотеатрі «Premier City» міста Луцьк, що у ТРЦ «ПортCity»!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 4 жовтня, у кінотеатрі «Premier City» аж 3 прем’єрні покази фільмів."Це буде навіжений день! Читайте описи, обирайте фільм або мультфільм та приходьте поринати у світ кіно у кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»" - повідомили організатори.Головний герой фільму – Еді Брок. Коли він народився, мати померла, а батько, так і не прийнявши втрату, відверто недолюблював сина. Еді став успішним журналістом, проте невдачі посипалися на нього одна за одною. Йому діагностували рак, ще й дружина покинула. У результаті збігу обставин його знайшла інопланетна істота, здатна жити тільки в чиємусь тілі. Веном заморозив розвиток хвороби, подарував Еді надздібності, і тоді розпочалися справжні пригоди…Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7112-venom-venom/lutsk/premiercity Дочка головного героя вчиться у Франції та несподівано оголошує батькам, що виходить заміж за француза. Трохи згодом вона привозить жениха для знайомства з батьками. Обранцем виявляється афрофранцуз, що дуже дивує рідних…Перед глядачами постане не зовсім звичайна родина. Познайомитеся з Пухляшем - великим сірим пухнастим котом, який ладен днями вилежувати свої боки та нічого не робити. Власне, такий спосіб життя завжди був його мрією і мрії втілилися в життя. Разом з ним живе хвиляста папужка. Галаслива та навіжена, як і більшість її родичів. Здебільшого, її також влаштовує життя. Не сидиться на місці лише Шустрику – це син Пухляша. Він понад усе прагне пригод. Аби втекти від нудного життя поруч із татом, Шустрик майструє літальний апарат та відправляється у подорож. Його мрія – дістатися Долини Рожевих Снів. І тільки кошеня залишило будинок, Пухляшеві стало не до сну. Він вирушає услід за сином, аби вберегти його від можливої небезпеки.Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7146-velika-kotyacha-vtecha/lutsk/premiercity Ми чекаємо на Вас у найатмосфернішому кінотеатрі «Premier City» міста Луцьк, що у ТРЦ «ПортCity»!

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