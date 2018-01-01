Кому на Волині платять найбільше
Сьогодні, 11:51
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів.
Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області у серпні становила 7460 грн (в Україні – 8977 грн), що в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 27,9% більше, ніж у серпні 2017р. За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Рівненську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,6 раза.
Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9364 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8500 грн, у будівельних організаціях – 7833 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6598 грн, освітніх закладах – 5959 грн, установах охорони здоров’я – 5314 грн.
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Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області у серпні становила 7460 грн (в Україні – 8977 грн), що в 2 рази вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 27,9% більше, ніж у серпні 2017р. За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Рівненську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,6 раза.
Середня зарплата на промислових підприємствах області становила 9364 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 8500 грн, у будівельних організаціях – 7833 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6598 грн, освітніх закладах – 5959 грн, установах охорони здоров’я – 5314 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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