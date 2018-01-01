У Рівному горів волинський тепловоз. ВІДЕО
Сьогодні, 13:38
У Рівному горів дизельний тепловоз, який належить локомотивному депо "Ковель".
Пожежа виникла у тяговому двигуні тепловозу. Рятувальники її швидко загасили, - пише Рівне вечірнє.
Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. Затримки в русі потягів не було. Але пасажири, які їхали зі Здолбунова у Рівне, повідомили, що приміський потяг затримався майже на годину.
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Пожежа виникла у тяговому двигуні тепловозу. Рятувальники її швидко загасили, - пише Рівне вечірнє.
Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. Затримки в русі потягів не було. Але пасажири, які їхали зі Здолбунова у Рівне, повідомили, що приміський потяг затримався майже на годину.
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