У Рівному горів волинський тепловоз. ВІДЕО





Пожежа виникла у тяговому двигуні тепловозу. Рятувальники її швидко загасили, - пише



Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. Затримки в русі потягів не було. Але пасажири, які їхали зі Здолбунова у Рівне, повідомили, що приміський потяг затримався майже на годину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному горів дизельний тепловоз, який належить локомотивному депо "Ковель".Пожежа виникла у тяговому двигуні тепловозу. Рятувальники її швидко загасили, - пише Рівне вечірнє Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. Затримки в русі потягів не було. Але пасажири, які їхали зі Здолбунова у Рівне, повідомили, що приміський потяг затримався майже на годину.

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