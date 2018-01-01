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У Рівному горів волинський тепловоз. ВІДЕО

У Рівному горів волинський тепловоз. ВІДЕО
У Рівному горів дизельний тепловоз, який належить локомотивному депо "Ковель".

Пожежа виникла у тяговому двигуні тепловозу. Рятувальники її швидко загасили, - пише Рівне вечірнє.

Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. Затримки в русі потягів не було. Але пасажири, які їхали зі Здолбунова у Рівне, повідомили, що приміський потяг затримався майже на годину.


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Теги: пожежа, Рівне, тепловоз
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