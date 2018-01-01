Лучанин успішно подолав випробування та пройшов у наступний етап шоу «Король десертів». ВІДЕО

Антон Линда впорався з завданнями та продовжить боротьбу в шоу «Король десертів» на 1+1.



Черговий ефір програми відбувся 3 жовтня, пише



Зокрема у першому конкурсі учасникам запропонували приготувати десерт на задану тему. Так, лучанин повинен був нібито сповістити дружині, що хоче донечку. Антон Линда чудово впорався із завданням, підкоривши суддів шоу.



«Це те, що ми хотіли. Це і десерт, і сюрприз, і фантастична подача. Саме те, що треба було. Браво! Чекаємо наступних твоїх шедеврів», – сказав Кирило Сміян.



Десерт лучанина став кращим у конкурсі.



Завдяки цьому Антон зміг вибрати двох кондитерів у свою команду для наступного змагання. Учасники повинні були виготовити інсталяцію з донатів – розфарбувати кільця і зробити з них два арт-об’єкти з ідеєю та зрозумілим смислом. Це все треба зробити на швидкість.



Урешті, незважаючи на кількісну перевагу в людях, команда лучанина програла, адже не змогла представити нічого на розсуд суддів.



У третьому конкурсі обом командам треба було приготувати торти у вигляді яхт. На виконання учасникам дали 4 години, зазначивши, що торт замовила зіркова особа. Як потім з’ясувалося, загадковою зіркою був Влад Яма.



На думку суддів, яхта команди лучанина була гіршою на вигляд, проте смачнішою, аніж у суперників. Влад Яма з дружиною прийняли обидві роботи. Урешті виграла команда Антона Линди.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинвпорався з завданнями та продовжить боротьбу в шоу «Король десертів» на 1+1.Черговий ефір програми відбувся 3 жовтня, пише Перший Зокрема у першому конкурсі учасникам запропонували приготувати десерт на задану тему. Так, лучанин повинен був нібито сповістити дружині, що хоче донечку. Антон Линда чудово впорався із завданням, підкоривши суддів шоу.«Це те, що ми хотіли. Це і десерт, і сюрприз, і фантастична подача. Саме те, що треба було. Браво! Чекаємо наступних твоїх шедеврів», – сказав Кирило Сміян.Десерт лучанина став кращим у конкурсі.Завдяки цьому Антон зміг вибрати двох кондитерів у свою команду для наступного змагання. Учасники повинні були виготовити інсталяцію з донатів – розфарбувати кільця і зробити з них два арт-об’єкти з ідеєю та зрозумілим смислом. Це все треба зробити на швидкість.Урешті, незважаючи на кількісну перевагу в людях, команда лучанина програла, адже не змогла представити нічого на розсуд суддів.У третьому конкурсі обом командам треба було приготувати торти у вигляді яхт. На виконання учасникам дали 4 години, зазначивши, що торт замовила зіркова особа. Як потім з’ясувалося, загадковою зіркою бувНа думку суддів, яхта команди лучанина була гіршою на вигляд, проте смачнішою, аніж у суперників. Влад Яма з дружиною прийняли обидві роботи. Урешті виграла команда Антона Линди.

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