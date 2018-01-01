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Пожежа в Нововолинську: таксист згорів живцем, бо не зміг вибратись з авто

Пожежа в Нововолинську: таксист згорів живцем, бо не зміг вибратись з авто
Вночі в Нововолинську згорів живцем у своїй синій “дев’ятці” 36-річний Сергій із вулиці Чехова, 27.

Пожежа трапилася 4 жовтня. Полум’я помітив хтось із сусідів чи перехожих, зателефонував на 101, - пише Радар.

Нагадаємо, у Нововолинську згоріло авто: всередині виявили тіло.

О 1.57 диспетчер міського відділу ДСНС прийняв тривожний дзвінок. О 2.00 екіпаж пожежно-рятувальної служби прибув на місце пригоди.

Вогонь загасили за кілька хвилин. Салон, мотор, колеса вигоріли. У машині під час гасіння виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Наступною на вулицю Чехова примчала поліція.

Що спричинило пожежу – невідомо. Та вже відомо, що Сергій працював таксистом. А цієї фатальної ночі випивав десь із кумом. Кум і доправив його додому – завів до хати, а сам пішов.

Сергій вирішив поставити машину з вулиці чи то у гараж, чи під хату. Однак не впорався з технікою. Можливо, виникло закорочення. Намагався вибратись (про це свідчила його поза), але нога застрягла у салоні.

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Теги: пожежа, вогонь, смерть, Нововолинськ
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