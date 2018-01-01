Запашні новинки у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity»*

Осінь стала така сувора, але ми пропонуємо зігріватися холодними вечора – теплим настроєм у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity». Настав час проводити затишні вечори у хорошій компанії за чашкою запашного чаю.Давайте разом почаюємо! Який чай Вам найбільше до вподоби?Можливо мегавітамінний, корисний для організму - обліпихово-імбирний чай, до якого додамо кілька листків м'яти, щоб зробити його особливим на смак? Чи Вам більше до вподоби смаковий феєрверк смородинового чаю з додаванням базиліку та лайму? Або надаєте перевагу поєднанню смаків журавлини та апельсина з дрібкою кориці, яка підкреслить смак фруктів та ягід? Чи Вам будь-де хочеться домашнього затишку, і Ви оберете малиновий чай з додаванням апельсина та м'яти, щоб отримати заряд бадьорості?У ресторації «Брама» Ви можете спробувати всі запашні чаї з переліку. Ну, що почаюємо разом у ТРЦ «ПортCity»? Ми на Вас чекаємо вже сьогодні, і місце зустрічі незмінне!