Навчальні заклади Волині в минулому. ФОТО

Луцька чоловіча гімназія, 1916 р.

Луцька жіноча гімназія, 1916 р.

Луцька чоловіча гімназія, 1910 р.

Ковельська чоловіча гімназія, 1915-1918 рр.

Спеціально до Дня працівника освіти пропонуємо переглянути фотопідбірку ретро листівок початку ХХ століття, на яких зображені навчальні заклади волинських міст, таких як Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський, Дубно, Кременець та Остріг.В освітньому просторі в другій половині ХІХ століття Волинь була однією з самих відсталих губерній в Російській імперії. Тоді навчальні заклади були доступні не всім.Кому пощастило навчатись в тогочасних гімназіях, той відчув на собі строгу дисципліну. Якщо якийсь учень залишався на другий рік в гімназії, і після цього вів себе погано, то після 4-го класу він був відрахований. Спочатку оцінювання було 9-ти бальне, пізніше перейшли на 5-ти бальну систему.До речі, вкінці ХІХ століття, тогочасні волинські випускники класичних гімназій мали право поступати в університети без екзаменів.Велика роль в тогочасних навчальних закладах покладалась на класних керівників. Вони повинні були стежити за відвідуванням уроків учнями та їх поведінкою, постійно спілкуватись із вчителями різних предметів, щоб бути в курсі справ кожного учня, контролювати, щоб навчальне навантаження відповідало віковим особливостям учнів. Керівник повинен був обов’язково відвідувати вдома учнів і інформувати, чи відповідають вони навчально-виховним вимогам школи.Термін навчання в гімназії становив 4 роки. Мета навчання - підготовка дворянських дітей до держслужби або до вступу в університет.Навчальний план в гімназії був різноманітним. До математичного циклу входили алгебра, фізика, тригонометрія, геометрія. Природна історія включала ботаніку, мінералогію та зоологію. До витончених мистецтв належали такі предмети як словесність, тобто література, естетика, теорія поезії. Велика роль приділялась іноземним мовам. На початку ХХ століття популярними були не англійська та китайська як зараз, а латинська, французька, німецька. Також гімназисти вивчали цикл філософських наук та економічних, серед останніх загальна статистика та комерційна теорія. Окрім того в навчальній програмі були історія, географія, музика, танці та гімнастика.Джерело фото: Biblioteka NarodowaПередрук заборонений