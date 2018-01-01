На двох волинських трасах стоятимуть поліцейські з радарами. ФОТО
Сьогодні, 09:22
З 8 жовтня патрульні поліцейські використовуватимуть радари для вимірювання швидкості TruCam.
Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.
Зазначимо, що на Волині поліцейські з радарами будуть знаходитися на двох трасах: Устилуг-Луцьк-Рівне (H-22) та Київ-Ковель-Ягодин (М-07).
Патрульна поліція використовуватиме TruCam лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.
У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебуватимуть службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.
Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.
Для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних.
Також служба моніторингу Департаменту патрульної поліції буде контролювати кількість складених адміністративних матеріалів та кількість збережених відео.
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Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.
Зазначимо, що на Волині поліцейські з радарами будуть знаходитися на двох трасах: Устилуг-Луцьк-Рівне (H-22) та Київ-Ковель-Ягодин (М-07).
Патрульна поліція використовуватиме TruCam лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.
У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебуватимуть службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.
Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.
Для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних.
Також служба моніторингу Департаменту патрульної поліції буде контролювати кількість складених адміністративних матеріалів та кількість збережених відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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