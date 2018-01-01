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На двох волинських трасах стоятимуть поліцейські з радарами. ФОТО

На двох волинських трасах стоятимуть поліцейські з радарами. ФОТО
З 8 жовтня патрульні поліцейські використовуватимуть радари для вимірювання швидкості TruCam.

Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

Зазначимо, що на Волині поліцейські з радарами будуть знаходитися на двох трасах: Устилуг-Луцьк-Рівне (H-22) та Київ-Ковель-Ягодин (М-07).

Патрульна поліція використовуватиме TruCam лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.

У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебуватимуть службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.

Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення.

Для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних.

Також служба моніторингу Департаменту патрульної поліції буде контролювати кількість складених адміністративних матеріалів та кількість збережених відео.

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Теги: поліція, Волинь, радар
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