В Україні скасували заборону на популярні льодяники від болю в горлі





Про це інформує прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, пише



Мова йде про льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546. Виробником ліків є Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія.



Заборону встановили 9 липня через невідповідність вимогам методів контролю якості за показниками – "кількісне визначення" та "ідентифікація".



Держлікслужба зняла заборону 4 жовтня на підставі позитивних результатів додаткового дослідження серії ліків.



"Стрепсілс" застосовують при хворобах ротової порожнини та глотки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні від четверга, 4 жовтня скасували тимчасову заборону на застосування льодяників "Стрепсілс" для лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та горла.Про це інформує прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, пише канал 24 Мова йде про льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546. Виробником ліків є Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія.Заборону встановили 9 липня через невідповідність вимогам методів контролю якості за показниками – "кількісне визначення" та "ідентифікація".Держлікслужба зняла заборону 4 жовтня на підставі позитивних результатів додаткового дослідження серії ліків."Стрепсілс" застосовують при хворобах ротової порожнини та глотки.

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