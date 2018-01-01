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В Україні скасували заборону на популярні льодяники від болю в горлі

В Україні скасували заборону на популярні льодяники від болю в горлі
В Україні від четверга, 4 жовтня скасували тимчасову заборону на застосування льодяників "Стрепсілс" для лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та горла.

Про це інформує прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, пише канал 24.

Мова йде про льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546. Виробником ліків є Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія.

Заборону встановили 9 липня через невідповідність вимогам методів контролю якості за показниками – "кількісне визначення" та "ідентифікація".

Держлікслужба зняла заборону 4 жовтня на підставі позитивних результатів додаткового дослідження серії ліків.

"Стрепсілс" застосовують при хворобах ротової порожнини та глотки.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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