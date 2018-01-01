Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир





Світлинами поділився лучанин Павло Цапюк у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».



«Ранок, залив річки Стир біля заказника «Гнідавське болото»

Наш Луцьк має неймовірно класні місця!», – переконаний чоловік.



Також він запросив усіх бажаючих додавати свої фотографії у коментарях.



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