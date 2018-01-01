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Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир

Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир
Опублікували осінні фото заплави річки Стир у Луцьку.

Світлинами поділився лучанин Павло Цапюк у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».

«Ранок, залив річки Стир біля заказника «Гнідавське болото»
Наш Луцьк має неймовірно класні місця!», – переконаний чоловік.

Також він запросив усіх бажаючих додавати свої фотографії у коментарях.
Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир
Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир
Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир
Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир

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Теги: річка, Луцьк, залив, Стир
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