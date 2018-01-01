Лучанин показав вражаючі фото заплави річки Стир
Сьогодні, 08:49
Опублікували осінні фото заплави річки Стир у Луцьку.
Світлинами поділився лучанин Павло Цапюк у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».
«Ранок, залив річки Стир біля заказника «Гнідавське болото»
Наш Луцьк має неймовірно класні місця!», – переконаний чоловік.
Також він запросив усіх бажаючих додавати свої фотографії у коментарях.
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Світлинами поділився лучанин Павло Цапюк у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк».
«Ранок, залив річки Стир біля заказника «Гнідавське болото»
Наш Луцьк має неймовірно класні місця!», – переконаний чоловік.
Також він запросив усіх бажаючих додавати свої фотографії у коментарях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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