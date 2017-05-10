На Волині збирають гроші на книгу про легендарну 51-шу бригаду

На Волині розпочали збір коштів, аби видати друком книгу «51/14 – історія нескорених».Про це у соціальній мережі Facebook написала журналісткаМайже три роки тому Білоцька започаткувала написання книги «51/14 – історія нескорених».«Це – історія легендарної бригади, з героїчним минулим, яку було знищено одним днем. Задум підтримали чимало людей, долучились журналісти не тільки з Волині, а й з інших регіонів. Так трапилось, ті, хто найбільше кричав та обіцяв допомогу, з часом розчинились. У підсумку, я залишилась майже сама», - зазначила вона.В авторки неодноразово опускались руки.«Адже ніколи подібним не займалась, та й обсяг роботи величезний. Хтось задавав питання: скільки за це отримаю? Дивувався, що роблю не за гонорари, а на голому ентузіазмі. Хтось крутив пальцем біля скроні, хтось сміявся за спиною, обливав брудом та твердив, що ніколи книга не вийде, бо я не той журналіст, з яким захочуть мати справу. Нерозкручений. Нікому невідомий.Хоча говорити таке можуть недалекі люди і ті, кого не торкнулась війна, бо не за славу і гроші це робиться. Книга – це трагедія людських доль. Натомість, знайшлись ті, хто погодився на співпрацю зі мною. І це – більше тридцяти журналістів з Луцька, Нововолинська, Львова та інших регіонів. З Володимира-Волинського», - пише Жанна Білоцька.«Багато було зроблено і зібрано матеріалів, що умістились на 500 сторінках. Щоб продовжити роботу та видати книгу, яка знаходиться у видавництві на редагуванні, і над якою ще працюють фахівці, потрібні кошти - 140 тисяч гривень. Саме стільки вартує друк 1000 примірників. Команда, яка обіцяла підтримку, відмовилась її надати у повному обсязі. Причину пояснила. Це – її право і я не буду осуджувати. Я намагалась знайти гроші самотужки, та окрім водіння за ніс та затягування часу нічого не отримала. На якийсь момент з’явилась надія, що книга таки побачить світ, але після того як зменшу тираж. Однак ціна 500 примірників усього лише на 35 тисяч гривень нижча. Тож знову питання зависло у повітрі» - йдеться в дописі.«Цей проект мені показав справжнє обличчя «патріотів» і тих, хто насправді любить державу. Не кожен, хто одягнув вишиванку і кричить «Слава Україні», робить це щиро. І не кожен, кого вважають ворогом, є ним», - додала авторка.«Отож, хто бажає підтримати проект, прохання перерахувати кошти на банківську картку, яку відкрила спеціально для видавництва книги: ПриватБанк: 5168757377148095, Білоцька Жанна Петрівна. Про стан рахунку буду звітувати», - закликала Білоцька небайдужих волинян.