Студія «Мамахохотала» виступить у «Промені»*
Сьогодні, 15:29
18 жовтня на сцені Розважального центру «Промінь» виступить студія «Мамахохотала».
Студія «Мамахохотала» знову в Луцьку і з новою програмою!
Ще в 2012 році зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Студія «Мамахохотала» знову в Луцьку і з новою програмою!
Ще в 2012 році зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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