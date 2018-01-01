Студія «Мамахохотала» виступить у «Промені»*

18 жовтня на сцені Розважального центру «Промінь» виступить студія «Мамахохотала».Студія «Мамахохотала» знову в Луцьку і з новою програмою!Ще в 2012 році зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.