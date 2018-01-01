вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Студія «Мамахохотала» виступить у «Промені»*

Студія «Мамахохотала» виступить у «Промені»*
18 жовтня на сцені Розважального центру «Промінь» виступить студія «Мамахохотала».

Студія «Мамахохотала» знову в Луцьку і з новою програмою!

Ще в 2012 році зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Студія «Мамахохотала» виступить у «Промені»*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Крадіжка «елітної євробляхи» на Волині: розповіли подробиці
Сьогодні, 15:53
На шоу «Король десертів» лучанин готуватиме разом з акторами серіалу «Школа»
Сьогодні, 15:40
Смертельне отруєння на Волині: епідеміологи прокоментували ситуацію
Сьогодні, 15:29
Студія «Мамахохотала» виступить у «Промені»*
Сьогодні, 15:29
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Схожі новини
Грандіозна спортивна подія у луцькому «Промені»* Грандіозна спортивна подія у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 11:00
У «Промені» відбудеться виставка дитячих робіт «Мир очима дітей»* У «Промені» відбудеться виставка дитячих робіт «Мир очима дітей»*
09 жовтень, 21:10
У «Промені» відбудеться вистава з пікантними жартами та переможницею шоу «Холостяк»* У «Промені» відбудеться вистава з пікантними жартами та переможницею шоу «Холостяк»*
08 жовтень, 18:13
Першу серію нового сезону «Доктор Хто» покажуть в Multiplex* Першу серію нового сезону «Доктор Хто» покажуть в Multiplex*
05 жовтень, 20:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Крадіжка «елітної євробляхи» на Волині: розповіли подробиці
Сьогодні, 15:53
 0
На шоу «Король десертів» лучанин готуватиме разом з акторами серіалу «Школа»
Сьогодні, 15:40
 0
Студія «Мамахохотала» виступить у «Промені»*
Сьогодні, 15:29
 0
Смертельне отруєння на Волині: епідеміологи прокоментували ситуацію
Сьогодні, 15:29
 0
У волинянина вилучили ймовірно крадені речі. ФОТО
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8