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BlaBlaCar в Україні стане платним для пасажирів

BlaBlaCar в Україні стане платним для пасажирів
В Україні BlaBlaCar розпочинає впровадження платних опцій для пасажирів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

У листопаді 2018 року сервіс запропонує пасажирам обрати один з варіантів платного доступу: на день або на місяць. Поїздки на короткі дистанції (до 120 км) залишаться безкоштовними. Водії продовжать користуватися сервісом безкоштовно, як раніше.

Пасажирам буде доступний невеликий безкоштовний період, після чого сервіс запропонує їм обрати один з двох варіантів доступу: на 1 день за 49 грн. або на 1 місяць за 59 грн. При цьому, бронювання місць в поїздках на короткі дистанції до 120 км залишиться безкоштовним.

Для власників автомобілів BlaBlaCar залишається безкоштовним. Як і раніше, вони зможуть публікувати свої пропозиції про поїздки із зазначенням вартості місця, кількості вільних місць і додаткових параметрів (часу і місця відправлення, розміру багажу та інших).

Підсумкова вартість поїздки для пасажира буде порівнянною з цінами за квиток на автобус або поїзд. Сервіс продовжить контролювати розмір компенсації, яку може попросити у попутників водій, дозволяючи йому лише частково покривати свої транспортні витрати, але не отримувати прибуток.

Сервісом BlaBlaCar як і раніше зможуть користуватися лише ті люди, які пройшли реєстрацію і верифікацію персональних даних.



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Теги: BlaBlaCar, плата, проїзд
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