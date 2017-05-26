вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьк приїхав Анатолій Гриценко

У Луцьк приїхав Анатолій Гриценко
У Луцьку з візитом перебуває лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Політик, екс-міністр оборони України приїхав на Волинь 11 жовтня.

Відомо, що в рамках свого візиту в область Анатолій Гриценко влаштував прес-конференцію. Захід транслювали на сторінці волинського осередку «Громадянської позиції» у Facebook. Політик представив свою команду та поспілкувався з журналістами.

Зауважимо, що напередодні приїзду Гриценка в Луцьку розклеїли листівки, у яких йдеться про неабиякі статки Анатолія Гриценка. Зокрема, про те, що екс-міністр оборони має будинок за 10 мільйонів у Кончі-Заспі, а також 4 елітні квартири у Києві. «Наобороняв», - пишуть у листівках. На переконання авторів листівок, за 2 роки Гриценко розпродав військової техніки на 1,3 мільярда.

У Луцьк приїхав Анатолій Гриценко
У Луцьк приїхав Анатолій Гриценко




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Анатолій Гриценко, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Кривому Розі чоловік побив немовля
Сьогодні, 16:22
У Луцьк приїхав Анатолій Гриценко
Сьогодні, 16:22
Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:21
Волинські лісівники прогнозують люту зиму
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
За нами, на відміну від «УКРОПів», нема олігарха, – Анатолій Гриценко у Луцьку За нами, на відміну від «УКРОПів», нема олігарха, – Анатолій Гриценко у Луцьку
11 квітень, 19:30
Анатолій Гриценко: Несправедливо, що деякі судді отримують пенсії до 250 тисяч* Анатолій Гриценко: Несправедливо, що деякі судді отримують пенсії до 250 тисяч*
26 травень, 2017, 07:26
Анатолій Гриценко: Група «Коломойського-Палиці» влаштовує в Луцьку так зване «олігархічне політиканство» Анатолій Гриценко: Група «Коломойського-Палиці» влаштовує в Луцьку так зване «олігархічне політиканство»
25 травень, 2017, 16:44
У центрі Луцька зловили сомалійських нелегалів У центрі Луцька зловили сомалійських нелегалів
Сьогодні, 15:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сільське кладовище на Волині розчистили від аварійних дерев. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьк приїхав Анатолій Гриценко
Сьогодні, 16:22
 0
У Кривому Розі чоловік побив немовля
Сьогодні, 16:22
 0
Аварія на Волині: зіткнулись три автівки. ФОТО
Сьогодні, 16:21
 0
Волинські лісівники прогнозують люту зиму
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8