У Луцьк приїхав Анатолій Гриценко
Сьогодні, 16:22
У Луцьку з візитом перебуває лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
Політик, екс-міністр оборони України приїхав на Волинь 11 жовтня.
Відомо, що в рамках свого візиту в область Анатолій Гриценко влаштував прес-конференцію. Захід транслювали на сторінці волинського осередку «Громадянської позиції» у Facebook. Політик представив свою команду та поспілкувався з журналістами.
Зауважимо, що напередодні приїзду Гриценка в Луцьку розклеїли листівки, у яких йдеться про неабиякі статки Анатолія Гриценка. Зокрема, про те, що екс-міністр оборони має будинок за 10 мільйонів у Кончі-Заспі, а також 4 елітні квартири у Києві. «Наобороняв», - пишуть у листівках. На переконання авторів листівок, за 2 роки Гриценко розпродав військової техніки на 1,3 мільярда.
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Політик, екс-міністр оборони України приїхав на Волинь 11 жовтня.
Відомо, що в рамках свого візиту в область Анатолій Гриценко влаштував прес-конференцію. Захід транслювали на сторінці волинського осередку «Громадянської позиції» у Facebook. Політик представив свою команду та поспілкувався з журналістами.
Зауважимо, що напередодні приїзду Гриценка в Луцьку розклеїли листівки, у яких йдеться про неабиякі статки Анатолія Гриценка. Зокрема, про те, що екс-міністр оборони має будинок за 10 мільйонів у Кончі-Заспі, а також 4 елітні квартири у Києві. «Наобороняв», - пишуть у листівках. На переконання авторів листівок, за 2 роки Гриценко розпродав військової техніки на 1,3 мільярда.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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