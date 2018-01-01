У «Промені» виступить Jamala*





Талановита співачка, переможниця Євробачення 2017 та молода мама презентуватиме у Луцьку свій новий альбом «Крила». Сильний вокал та чуттєві пісні – насолода, яку співачка подарує лучанам на сцені Променя вже цієї осені.



Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».



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