У «Промені» виступить Jamala*
Сьогодні, 20:59
18 листопада у Розважальному центрі «Промінь» виступить Jamala.
Талановита співачка, переможниця Євробачення 2017 та молода мама презентуватиме у Луцьку свій новий альбом «Крила». Сильний вокал та чуттєві пісні – насолода, яку співачка подарує лучанам на сцені Променя вже цієї осені.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Талановита співачка, переможниця Євробачення 2017 та молода мама презентуватиме у Луцьку свій новий альбом «Крила». Сильний вокал та чуттєві пісні – насолода, яку співачка подарує лучанам на сцені Променя вже цієї осені.
Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» виступить Jamala*
Сьогодні, 20:59
Виставка зброї та патріотичні флешмоби: як у Володимирі відзначатимуть День захисника
Сьогодні, 20:36
Козак Party у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:15
На луцькому ток-шоу розбиратимуться, чи отримає УПЦ автокефалію
Сьогодні, 20:00