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У «Промені» виступить Jamala*

У «Промені» виступить Jamala*
18 листопада у Розважальному центрі «Промінь» виступить Jamala.

Талановита співачка, переможниця Євробачення 2017 та молода мама презентуватиме у Луцьку свій новий альбом «Крила». Сильний вокал та чуттєві пісні – насолода, яку співачка подарує лучанам на сцені Променя вже цієї осені.

Квитки на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».
У «Промені» виступить Jamala*

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Теги: РЦ «Промінь»
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