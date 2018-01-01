Древній маєток на Волині розчистили від чагарників. ФОТО





Визначна пам’ятка архітектури місцевого значення з року в рік все більше заростає чагарниками та руйнується, - пише



На заклик небайдужих допомогти очистити територію архітектурної пам’ятки – садиби Гутовського від дерев та кущів відгукнулися і фахівці Шацької районної філії Волинського обласного центру зайнятості, – йдеться на Facebook-сторінці Шацької районної філії ВОЦЗ.



Добре розуміючи, що у місцевому бюджеті Піщанської сільської ради відсутні кошти на організацію громадських робіт, колектив районної служби зайнятості загорівся бажанням надати посильну допомогу та підтримати добру справу.



Усі, хто вийшов на спільну толоку, зайнялися обрізанням крон дерев, вирубуванням чагарників.



"Час минув непомітно. А дружня атмосфера, де ще не вивітрився дух історії, сприяла позитивному настрою. І хоча ще багато потрібно зробити, щоб пам’ятка архітектури не занепала, але справу розпочато. Надіємось, що у майбутньому садиба Гутовських буде визначним туристичним об’єктом Шацького краю", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На березі Піщанського озера зберігся комплекс поміщицьких будівель дев’ятнадцятого століття — маєток Гутовських, що складається з чотирьох будівель: житлового будинку, млина, конюшні та каплиці.Визначна пам’ятка архітектури місцевого значення з року в рік все більше заростає чагарниками та руйнується, - пише Кордон На заклик небайдужих допомогти очистити територію архітектурної пам’ятки – садиби Гутовського від дерев та кущів відгукнулися і фахівці Шацької районної філії Волинського обласного центру зайнятості, – йдеться на Facebook-сторінці Шацької районної філії ВОЦЗ.Добре розуміючи, що у місцевому бюджеті Піщанської сільської ради відсутні кошти на організацію громадських робіт, колектив районної служби зайнятості загорівся бажанням надати посильну допомогу та підтримати добру справу.Усі, хто вийшов на спільну толоку, зайнялися обрізанням крон дерев, вирубуванням чагарників."Час минув непомітно. А дружня атмосфера, де ще не вивітрився дух історії, сприяла позитивному настрою. І хоча ще багато потрібно зробити, щоб пам’ятка архітектури не занепала, але справу розпочато. Надіємось, що у майбутньому садиба Гутовських буде визначним туристичним об’єктом Шацького краю", - йдеться у повідомленні.

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