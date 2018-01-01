Луцька телеведуча поділилася спекотними фото з екзотичного відпочинку
Сьогодні, 14:10
Волинська телеведуча Наталка Войтович показала, як провела відпустку у Єгипті.
Про це вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Єгипет цього разу мене порадував погодою. Я - людина, яка не дуже любить спеку, але жовтневе тепло - це те, що треба! Море - як молоко.
Єгипет - це точно рай для дітей, саме таким, дитячо-материнським, і був мій відпочинок у ШАРМІ. Дякую друзям, які були зі мною протягом цієї подорожі, - за нові емоції і відкриття", - йдеться у дописі.
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Про це вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.
"Єгипет цього разу мене порадував погодою. Я - людина, яка не дуже любить спеку, але жовтневе тепло - це те, що треба! Море - як молоко.
Єгипет - це точно рай для дітей, саме таким, дитячо-материнським, і був мій відпочинок у ШАРМІ. Дякую друзям, які були зі мною протягом цієї подорожі, - за нові емоції і відкриття", - йдеться у дописі.
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