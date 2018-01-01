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«Знай наших»: у Луцьку відбувся історичний квест

«Знай наших»: у Луцьку відбувся історичний квест
У Луцьку відбувся історичний квест "Знай наших", у рамках якого учасники мандрували містом та виконували різноманітні завдання.

Про це інформують на строінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Захід організував міський Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

У рамках квесту 18 команд (а це 90 учасників!) мандрували вулицями Луцька, встановлювали історичні відповідності, стріляли з лука, відгадували музичні композиції, декламували вірші, вправлялися зі зброєю на час, грали в історичне доміно та брали участь у бліц-опитуваннях.

Під час проходження квесту учасники мали змогу перевірити свої знання про визвольні змагання, козацьку добу, видатних діячів ХІХ-ХХ століття та краще пізнати історичні місця Луцька.

За підсумком набраних балів перемогу у квесті "Знай наших!" здобула команда "Малімон"; друге місце посіла команда "Луцького навчально-виховного комплексу № 9", третє - команда "Лідер" ("Луцька загальноосвітня школа №19").
«Знай наших»: у Луцьку відбувся історичний квест
«Знай наших»: у Луцьку відбувся історичний квест
«Знай наших»: у Луцьку відбувся історичний квест


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Теги: квест, Знай наших
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