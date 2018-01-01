«Знай наших»: у Луцьку відбувся історичний квест
Сьогодні, 21:58
У Луцьку відбувся історичний квест "Знай наших", у рамках якого учасники мандрували містом та виконували різноманітні завдання.
Про це інформують на строінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Захід організував міський Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
У рамках квесту 18 команд (а це 90 учасників!) мандрували вулицями Луцька, встановлювали історичні відповідності, стріляли з лука, відгадували музичні композиції, декламували вірші, вправлялися зі зброєю на час, грали в історичне доміно та брали участь у бліц-опитуваннях.
Під час проходження квесту учасники мали змогу перевірити свої знання про визвольні змагання, козацьку добу, видатних діячів ХІХ-ХХ століття та краще пізнати історичні місця Луцька.
За підсумком набраних балів перемогу у квесті "Знай наших!" здобула команда "Малімон"; друге місце посіла команда "Луцького навчально-виховного комплексу № 9", третє - команда "Лідер" ("Луцька загальноосвітня школа №19").
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Про це інформують на строінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Захід організував міський Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
У рамках квесту 18 команд (а це 90 учасників!) мандрували вулицями Луцька, встановлювали історичні відповідності, стріляли з лука, відгадували музичні композиції, декламували вірші, вправлялися зі зброєю на час, грали в історичне доміно та брали участь у бліц-опитуваннях.
Під час проходження квесту учасники мали змогу перевірити свої знання про визвольні змагання, козацьку добу, видатних діячів ХІХ-ХХ століття та краще пізнати історичні місця Луцька.
За підсумком набраних балів перемогу у квесті "Знай наших!" здобула команда "Малімон"; друге місце посіла команда "Луцького навчально-виховного комплексу № 9", третє - команда "Лідер" ("Луцька загальноосвітня школа №19").
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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