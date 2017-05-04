На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
13 жовтень, 23:23
У селі Литовеж Іваничівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода - на трасі Ковель-Жовква зіткнулися дві машини.
Аварія сталася ввечері 13 жовтня, - інформує БУГ.
Автомобіль марки Renault на польській реєстрації не розминувся з Жигулем. Внаслідок зіткнення пасажиру Жигуля затиснуло ноги.
Потерпілих госпіталізували. На місці працює поліція.
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Аварія сталася ввечері 13 жовтня, - інформує БУГ.
Автомобіль марки Renault на польській реєстрації не розминувся з Жигулем. Внаслідок зіткнення пасажиру Жигуля затиснуло ноги.
Потерпілих госпіталізували. На місці працює поліція.
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