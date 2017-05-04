вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО

На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
У селі Литовеж Іваничівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода - на трасі Ковель-Жовква зіткнулися дві машини.

Аварія сталася ввечері 13 жовтня, - інформує БУГ.

Автомобіль марки Renault на польській реєстрації не розминувся з Жигулем. Внаслідок зіткнення пасажиру Жигуля затиснуло ноги.

Потерпілих госпіталізували. На місці працює поліція.
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
13 жовтень, 23:23
«Волинь» вирвала перемогу у «Миколаєва»
13 жовтень, 23:03
Виставка «Мир очима дітей» до Дня захисника України у «Промені»*
13 жовтень, 22:15
«Знай наших»: у Луцьку відбувся історичний квест
13 жовтень, 21:58
Схожі новини
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
27 вересень, 15:31
На Волині – аварія з постраждалими На Волині – аварія з постраждалими
04 травень, 11:23
Аварія на Волині: вантажівка врізалася в маршрутку, є постраждалі Аварія на Волині: вантажівка врізалася в маршрутку, є постраждалі
17 березень, 11:21
Дружину атовця з Волині збило авто, шукають свідків аварії Дружину атовця з Волині збило авто, шукають свідків аварії
04 травень, 2017, 10:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО
13 жовтень, 23:23
 0
«Волинь» вирвала перемогу у «Миколаєва»
13 жовтень, 23:03
 0
Виставка «Мир очима дітей» до Дня захисника України у «Промені»*
13 жовтень, 22:15
 0
«Знай наших»: у Луцьку відбувся історичний квест
13 жовтень, 21:58
 0
Медіа
відео
1/8