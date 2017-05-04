На Волині не розминулися дві автівки, постраждали люди. ФОТО





Аварія сталася ввечері 13 жовтня, - інформує



Автомобіль марки Renault на польській реєстрації не розминувся з Жигулем. Внаслідок зіткнення пасажиру Жигуля затиснуло ноги.



Потерпілих госпіталізували. На місці працює поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Литовеж Іваничівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода - на трасі Ковель-Жовква зіткнулися дві машини.Аварія сталася ввечері 13 жовтня, - інформує БУГ. Автомобіль марки Renault на польській реєстрації не розминувся з Жигулем. Внаслідок зіткнення пасажиру Жигуля затиснуло ноги.Потерпілих госпіталізували. На місці працює поліція.

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