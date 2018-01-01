У Луцьку важко знайти навіть продавця, - експерт про заробітки





Про це пише



За словами голови правління ГО «ВЕЛЕС+» Віктора Вальчука, це зроблено з метою посилення контролю за трудовою міграцією. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики в Польщі надіслало лист до прикордонної служби, аби на кордоні перевіряли людей, які повертаються на свою батьківщину, – пояснив він.



«Це нормальна практика – турбуватися про міграційну політику своєї країни», – зауважив Віктор Вальчук.



Голова правління розповів, що такі перевірки виникли через зміни в законодавстві Польщі, тому вони й намагаються врегулювати міграційні потоки. Польська влада зацікавлена в українцях, але при тому хоче, аби вони працювали у Польщі законно.



«За статистикою польських правових захисників, близько 70% громадян України, які отримали польську робочу візу, не працюють в їхній країні, а їдуть далі – Голландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина. Тобто в цих країнах вони перебувають не легально, але перетинають Польщу й повертаються також через неї. Тому саме з цим і пов’язані такі перевірки, – додав Віктор Вальчук.



Він наголосив, що зазвичай цих громадян депортують на півроку та дають штраф, який коливається від 1000 до 3000 злотих.



«Були випадки, коли чоловік працював у березні, а в кінці вересня йому прийшов лист з польського суду про те, що він має сплатити податок і штраф. Тобто обов’язок сплатити дохід з тої суми, яку він отримав, покладається на нього, а не на роботодавця», – пояснив правозахисник.



За словами Віктора Вальчука, прикордонники мають право перевіряти документи з роботи, навіть якщо українець перебував на теренах Польщі всього тиждень.



«Якщо прикордоннику під час в’їзду розповідають, що ви їдете з метою подорожі, а самі не повертаєтеся вже два місяці, то в будь-якої прикордонної служби виникнуть підозри. Але така перевірка навряд зараз зменшить нелегальну кількість працівників за кордоном. Ми бачимо, які суспільно-економічні тенденції відбуваються. Люди зневірилися у реформах в нашій країні, через що зараз важко знайти навіть продавця в Луцьку. Бо в день в Україні ти отримуватимеш 300 гривень, а в Польщі – 700», – наголосив Віктор Вальчук.



Він зазначив, що наразі в Україні – «маятникова» міграція, тобто після одного-двох місяців заробітку люди повертаються назад. Проте навіть на такий короткий термін потрібно офіційно працевлаштовуватися.



«Людина, яка їде законно працювати в Польщу, в податковій бере довідку про те, що вона сплачує податки в Україні. Потім цей документ надає польському роботодавцю, в свою чергу він фіксує її в фіскальних органах і тоді не стягує з працівника 23% від зарплати. Повернувшись додому, заробітчанин платить 19,5% від заробленої суми. Але люди ж думають, що вони важко працювали, то чому з них держава вимагає ще якісь кошти. Але не можна так, що ти і в Польщі, й в Україні не платиш податок. Ми маємо жити у правовій державі та починати зміни з себе», – сказав Віктор Вальчук.



Довідково:



ГО «ВЕЛЕС+» – правозахисна громадська організація, однією з напрямків спеціалізації якої є захист українців – трудових мігрантів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку жовтня польські прикордонники почали проводити ретельнішу перевірку документів українців, які повертаються з Польщі, перебувавши там безперервно більше двох місяців.Про це пише Перший За словами голови правління ГО «ВЕЛЕС+», це зроблено з метою посилення контролю за трудовою міграцією. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики в Польщі надіслало лист до прикордонної служби, аби на кордоні перевіряли людей, які повертаються на свою батьківщину, – пояснив він.«Це нормальна практика – турбуватися про міграційну політику своєї країни», – зауважив Віктор Вальчук.Голова правління розповів, що такі перевірки виникли через зміни в законодавстві Польщі, тому вони й намагаються врегулювати міграційні потоки. Польська влада зацікавлена в українцях, але при тому хоче, аби вони працювали у Польщі законно.«За статистикою польських правових захисників, близько 70% громадян України, які отримали польську робочу візу, не працюють в їхній країні, а їдуть далі – Голландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина. Тобто в цих країнах вони перебувають не легально, але перетинають Польщу й повертаються також через неї. Тому саме з цим і пов’язані такі перевірки, – додав Віктор Вальчук.Він наголосив, що зазвичай цих громадян депортують на півроку та дають штраф, який коливається від 1000 до 3000 злотих.«Були випадки, коли чоловік працював у березні, а в кінці вересня йому прийшов лист з польського суду про те, що він має сплатити податок і штраф. Тобто обов’язок сплатити дохід з тої суми, яку він отримав, покладається на нього, а не на роботодавця», – пояснив правозахисник.За словами Віктора Вальчука, прикордонники мають право перевіряти документи з роботи, навіть якщо українець перебував на теренах Польщі всього тиждень.«Якщо прикордоннику під час в’їзду розповідають, що ви їдете з метою подорожі, а самі не повертаєтеся вже два місяці, то в будь-якої прикордонної служби виникнуть підозри. Але така перевірка навряд зараз зменшить нелегальну кількість працівників за кордоном. Ми бачимо, які суспільно-економічні тенденції відбуваються. Люди зневірилися у реформах в нашій країні, через що зараз важко знайти навіть продавця в Луцьку. Бо в день в Україні ти отримуватимеш 300 гривень, а в Польщі – 700», – наголосив Віктор Вальчук.Він зазначив, що наразі в Україні – «маятникова» міграція, тобто після одного-двох місяців заробітку люди повертаються назад. Проте навіть на такий короткий термін потрібно офіційно працевлаштовуватися.«Людина, яка їде законно працювати в Польщу, в податковій бере довідку про те, що вона сплачує податки в Україні. Потім цей документ надає польському роботодавцю, в свою чергу він фіксує її в фіскальних органах і тоді не стягує з працівника 23% від зарплати. Повернувшись додому, заробітчанин платить 19,5% від заробленої суми. Але люди ж думають, що вони важко працювали, то чому з них держава вимагає ще якісь кошти. Але не можна так, що ти і в Польщі, й в Україні не платиш податок. Ми маємо жити у правовій державі та починати зміни з себе», – сказав Віктор Вальчук.ГО «ВЕЛЕС+» – правозахисна громадська організація, однією з напрямків спеціалізації якої є захист українців – трудових мігрантів.

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