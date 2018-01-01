У Луцьку важко знайти навіть продавця, - експерт про заробітки
Сьогодні, 19:17
Від початку жовтня польські прикордонники почали проводити ретельнішу перевірку документів українців, які повертаються з Польщі, перебувавши там безперервно більше двох місяців.
Про це пише Перший.
За словами голови правління ГО «ВЕЛЕС+» Віктора Вальчука, це зроблено з метою посилення контролю за трудовою міграцією. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики в Польщі надіслало лист до прикордонної служби, аби на кордоні перевіряли людей, які повертаються на свою батьківщину, – пояснив він.
«Це нормальна практика – турбуватися про міграційну політику своєї країни», – зауважив Віктор Вальчук.
Голова правління розповів, що такі перевірки виникли через зміни в законодавстві Польщі, тому вони й намагаються врегулювати міграційні потоки. Польська влада зацікавлена в українцях, але при тому хоче, аби вони працювали у Польщі законно.
«За статистикою польських правових захисників, близько 70% громадян України, які отримали польську робочу візу, не працюють в їхній країні, а їдуть далі – Голландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина. Тобто в цих країнах вони перебувають не легально, але перетинають Польщу й повертаються також через неї. Тому саме з цим і пов’язані такі перевірки, – додав Віктор Вальчук.
Він наголосив, що зазвичай цих громадян депортують на півроку та дають штраф, який коливається від 1000 до 3000 злотих.
«Були випадки, коли чоловік працював у березні, а в кінці вересня йому прийшов лист з польського суду про те, що він має сплатити податок і штраф. Тобто обов’язок сплатити дохід з тої суми, яку він отримав, покладається на нього, а не на роботодавця», – пояснив правозахисник.
За словами Віктора Вальчука, прикордонники мають право перевіряти документи з роботи, навіть якщо українець перебував на теренах Польщі всього тиждень.
«Якщо прикордоннику під час в’їзду розповідають, що ви їдете з метою подорожі, а самі не повертаєтеся вже два місяці, то в будь-якої прикордонної служби виникнуть підозри. Але така перевірка навряд зараз зменшить нелегальну кількість працівників за кордоном. Ми бачимо, які суспільно-економічні тенденції відбуваються. Люди зневірилися у реформах в нашій країні, через що зараз важко знайти навіть продавця в Луцьку. Бо в день в Україні ти отримуватимеш 300 гривень, а в Польщі – 700», – наголосив Віктор Вальчук.
Він зазначив, що наразі в Україні – «маятникова» міграція, тобто після одного-двох місяців заробітку люди повертаються назад. Проте навіть на такий короткий термін потрібно офіційно працевлаштовуватися.
«Людина, яка їде законно працювати в Польщу, в податковій бере довідку про те, що вона сплачує податки в Україні. Потім цей документ надає польському роботодавцю, в свою чергу він фіксує її в фіскальних органах і тоді не стягує з працівника 23% від зарплати. Повернувшись додому, заробітчанин платить 19,5% від заробленої суми. Але люди ж думають, що вони важко працювали, то чому з них держава вимагає ще якісь кошти. Але не можна так, що ти і в Польщі, й в Україні не платиш податок. Ми маємо жити у правовій державі та починати зміни з себе», – сказав Віктор Вальчук.
Довідково:
ГО «ВЕЛЕС+» – правозахисна громадська організація, однією з напрямків спеціалізації якої є захист українців – трудових мігрантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший.
За словами голови правління ГО «ВЕЛЕС+» Віктора Вальчука, це зроблено з метою посилення контролю за трудовою міграцією. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики в Польщі надіслало лист до прикордонної служби, аби на кордоні перевіряли людей, які повертаються на свою батьківщину, – пояснив він.
«Це нормальна практика – турбуватися про міграційну політику своєї країни», – зауважив Віктор Вальчук.
Голова правління розповів, що такі перевірки виникли через зміни в законодавстві Польщі, тому вони й намагаються врегулювати міграційні потоки. Польська влада зацікавлена в українцях, але при тому хоче, аби вони працювали у Польщі законно.
«За статистикою польських правових захисників, близько 70% громадян України, які отримали польську робочу візу, не працюють в їхній країні, а їдуть далі – Голландія, Нідерланди, Норвегія, Німеччина. Тобто в цих країнах вони перебувають не легально, але перетинають Польщу й повертаються також через неї. Тому саме з цим і пов’язані такі перевірки, – додав Віктор Вальчук.
Він наголосив, що зазвичай цих громадян депортують на півроку та дають штраф, який коливається від 1000 до 3000 злотих.
«Були випадки, коли чоловік працював у березні, а в кінці вересня йому прийшов лист з польського суду про те, що він має сплатити податок і штраф. Тобто обов’язок сплатити дохід з тої суми, яку він отримав, покладається на нього, а не на роботодавця», – пояснив правозахисник.
За словами Віктора Вальчука, прикордонники мають право перевіряти документи з роботи, навіть якщо українець перебував на теренах Польщі всього тиждень.
«Якщо прикордоннику під час в’їзду розповідають, що ви їдете з метою подорожі, а самі не повертаєтеся вже два місяці, то в будь-якої прикордонної служби виникнуть підозри. Але така перевірка навряд зараз зменшить нелегальну кількість працівників за кордоном. Ми бачимо, які суспільно-економічні тенденції відбуваються. Люди зневірилися у реформах в нашій країні, через що зараз важко знайти навіть продавця в Луцьку. Бо в день в Україні ти отримуватимеш 300 гривень, а в Польщі – 700», – наголосив Віктор Вальчук.
Він зазначив, що наразі в Україні – «маятникова» міграція, тобто після одного-двох місяців заробітку люди повертаються назад. Проте навіть на такий короткий термін потрібно офіційно працевлаштовуватися.
«Людина, яка їде законно працювати в Польщу, в податковій бере довідку про те, що вона сплачує податки в Україні. Потім цей документ надає польському роботодавцю, в свою чергу він фіксує її в фіскальних органах і тоді не стягує з працівника 23% від зарплати. Повернувшись додому, заробітчанин платить 19,5% від заробленої суми. Але люди ж думають, що вони важко працювали, то чому з них держава вимагає ще якісь кошти. Але не можна так, що ти і в Польщі, й в Україні не платиш податок. Ми маємо жити у правовій державі та починати зміни з себе», – сказав Віктор Вальчук.
Довідково:
ГО «ВЕЛЕС+» – правозахисна громадська організація, однією з напрямків спеціалізації якої є захист українців – трудових мігрантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Ах.ть мало того шо підАр.си тут не дають заробити то ще й як їдеш кудись працювати дай долю 20 % від заробленого))ахах ми десь в колонії живемо??? За шо вам давати???
Вот сппавді, якого хера вам давати 20% за шо? Ви шось зробили для того щоб ті люди зароби там гроші, вони пахають як раби а ви під***си сидите в кріслах і ще гроші вимагаєте, коли ж ви лопните
Краще вже полякам податки платити, тут воно нікому не потрібне
Останні новини
«Привітай захисника»: військовий із Волині закликав до флешмобу
Сьогодні, 20:21
Вперше в Україні генералом стала жінка
Сьогодні, 19:40
У Луцьку важко знайти навіть продавця, - експерт про заробітки
Сьогодні, 19:17
Нова пікантна вистава у Промені*
Сьогодні, 18:42
Польське консульство у Луцьку завтра не працюватиме
Сьогодні, 18:05